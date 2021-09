Slovenskí volejbalisti napodobnili nešťastný zápas žien proti Bieloruskám: Obrat domácich Estóncov režíroval skvelý Oliver Venno!

Slovenskí volejbalisti neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na ME 2021.

V D-skupine v Tallinne prehrali s domácimi Estóncami 2:3, hoci viedli 2:0 na sety. Slováci si do tabuľky pripísali prvý bod, v pondelok o 16.00 h nastúpia proti Lotyšom.





C-skupina, Tallinn:

SLOVENSKO - Estónsko 2:3 (25, 22, -18, -14, -13)

rozhodovali: Varbanov (Bul.), Adler (Maď.)



Slováci nastúpili s dvomi zmenami v základnej zostave, príležitosť dostali Ondrovič a Gavenda. Zverencom trénera Mareka Kardoša ideálne vyšiel začiatok duelu, viedli 6:2. Slovenský tím sa prezentoval dobrou hrou v poli a držal súpera na dištanc. Estónci však postupne zlepšili servis i obranu a vyrovnali na 15:15. Rozhodnutie padlo až v koncovke, v ktorej slávili úspech Slováci, keď za stavu 26:25 po smeči Michaloviča premenili tretí setbal.



V úvode druhého dejstva sa Estónci prezentovali viacerými nepresnými podaniami. Slovákom sa nepodarilo dostať do trháku, no v druhej polovici setu si udržiavali dvojbodový náskok a pri podaní Kriška zvýšili na 20:15. Estóncom sa napriek mohutnej podpore divákov už manko nepodarilo zlikvidovať.



V treťom sete začal hrať pobaltský tím s väčším rizikom na servise a rýchlo viedol 4:1. Slováci síce vyrovnali, no Estónci im opäť odskočili a po smeči Venna svietil na ukazovateli stav 19:14. Ústrednou postavou bol Teppan, ktorý v treťom sete zaznamenal osem bodov a za stavu 24:18 ho zakončil esom.



Na začiatku štvrtého dejstva sa oba tímy striedali vo vedení, po sérii slovenských chýb si však Estónci vybudovali náskok 12:8. Slováci si nedokázali poradiť so smečovanými servismi Venna, ktorý sa zaskvel osembodovou šnúrou. Vedenie Estóncov narástlo na 22:11 a o víťazovi duelu musel rozhodnúť piaty set.



V úvode rozhodujúceho tajbrejku Slováci eliminovali Venna i Teppana a išli do vedenia 5:2. Estónci vyrovnali na 6:6, no Kardošovi zverenci následne opäť odskočili na rozdiel troch bodov. Náskok však neudržali. Domáci vyrovnali na 9:9 a v koncovke mali navrch. Za stavu 14:13 premenili po šiestom pokazenom slovenskom podaní v priebehu setu v poradí druhý mečbal.