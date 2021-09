Tréner Chorvátska dvíha pred duelom so Slovenskom varovný prst: Proti Slovinsku sa ukázali vo výbornom svetle!

"Čaká nás úplne iný zápas ako proti Rusom. Mali sme málo času na prípravu a náš súper sa v predchádzajúcom súboji v Slovinsku ukázal vo výbornom svetle."

To sú slová trénera chorvátskej futbalovej reprezentácie Zlatka Daliča, ktorý upozorňuje na kvality slovenského tímu pred sobotným večerným súbojom H-skupiny kvalifikácie MS 2022 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

"Slováci boli v druhom polčase v Slovinsku lepší ako domáci. Viac behali a vytvárali si aj príležitostí. Tréner pozmenil taktiku, slovenský prejav je viac útočnejší a živší, v Ľubľane však náš najbližší súper doplatil na nepremieňanie šancí. Inak by zrejme zvíťazil," zložil kompliment slovenskému tímu Zlatko Dalič na webe Chorvátskeho futbalového zväzu (HNS).

Tréner vicemajstrov sveta z roku 2018 nemôže rátať so zraneným kapitánom Lukom Modričom a ani s útočníkom Antem Budimirom. Dúfa, že k dispozícii bude aspoň tínedžer z obrany Joško Gvardiol. Na pripomenutie, že Chorváti v predchádzajúcej kvalifikácii ME 2020 Slovákov dvakrát hladko zdolali (v Rijeke 3:1 a v Trnave 4:0) sa Dalič len pousmial. "Nemali by sme spomínať na to, čo bolo, ale zaoberať sa tým, čo príde. Dva roky dozadu sme hrali dobre, ale dnes je situácia úplne iná. Máme svoje problémy a náš súper sa zlepšil. Slovensko nachádza svoju hernú tvár a my to budeme mať ťažké," skonštatoval Dalič a ešte dodal: "Gvardiol mal špeciálny tréningový plán, ale stále cíti bolesť. Čaleta-Car by po kŕčoch nemal mať následky. Modrič a Budmir sú vo svojich kluboch a individuálne tam trénujú. Chýba im však herný rytmus, preto nemá zmysel, aby sa k nám pridávali. Spoľahnúť sa môžeme len na hráčov, ktorí sú stopercentne pripravení. Na Slovensku sa pokúsime streliť gól a získať tri body. Veľmi ich potrebujeme, lebo situácia v našej skupine je maximálne vyrovnaná."

Chorváti sú so 7 bodmi na čele H-skupiny kvalifikácie MS 2022, ale druhí Rusi majú rovnaký počet bodov a tretí Slováci iba o jeden bod menej. Sobotňajší duel na NFŠ v Bratislave sa hrá od 20.45 h a ako hlavný ho povedie Poliak Bartosz Frankowski.