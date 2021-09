Štart Slovákov na ME vo volejbale proti olympijským víťazom: Aspoň im ukradnúť set alebo bod

V piatok o 19.00 h súbojom s úradujúcimi olympijskými víťazmi z Francúzska začnú slovenskí volejbalisti svoje účinkovanie na majstrovstvách Európy v D-skupine v estónskom Tallinne.

Vysokému favoritovi by radi uchmatli aspoň set alebo aj bod. Ďalšími súpermi Slovákov v metropole Estónska budú domáci Estónci, Lotyši, Chorváti a Nemci. Zverenci trénera Mareka Kardoša potrebujú dostať pod seba dvoch súperov, aby postúpili do osemfinále.

"Hrať proti olympijským víťazom je úplná paráda, to si želá asi každý. Mám tam aj dvoch kamarátov, jedného z nich som tri-štyri roky trénoval. Bude to fajn," uviedol v dobrej nálade Marek Kardoš pre RTVS. "S takým súperom nehrávame každý deň, ani každý rok. Treba do toho ísť s chuťou a snažiť sa to Francúzom znepríjemniť. Fajn by bolo ukradnúť im set alebo bod. To by bolo veľmi dobré," uviedol blokár Šimon Krajčovič. "Francúzi sú najväčší favorit našej skupiny. Nedávno vyhrali olympiádu, kde zdolali všetky najlepšie tímy. Na rozbeh je to zápas, ktorý si môžeme užiť, dostať sa do tempa a v ďalších súbojoch sa pokúsiť zbierať body," uviedol slovenský kapitán Tomáš Kriško na webe SVF.

Pred dvoma rokmi na európskom šampionáte v Belgicku Slováci tesne nepostúpili do osemfinále, cestu zo základnej skupiny im v posledný deň zahatala prehra Nemcov so Španielmi. Najlepším výsledkom slovenských volejbalistov v ére samostatnosti je 5. miesto z ME 2011 v Rakúsku a Česku, slovenský tím vtedy viedol taliansky tréner Emanuele Zanini, súčasný tréner Chorvátska, predposledného súpera Slovenska v Tallinne.