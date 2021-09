Konráda v noci operovali: Ako je na tom slovenský brankár po hrozivom zranení?

Slovenský hokejový brankár Branislav Konrád absolvoval v noci na piatok úspešnú operáciu a je v stabilizovanom stave.

Brankár Olomouca dostal vo štvrtkovom prípravnom zápase s Hradcom Králové zásah korčuľou do krku, duel následne ukončili.



Podľa vyhlásenia klubu utrpel Konrád hlbokú reznú ranu, no nebola zasiahnutá žiadna tepna ani žila. "Do konca zápasu zostávalo necelých osem minút, keď Petr Koukal nechtiac zasiahol Konráda do krku. Olomoucký brankár sa okamžite vybral na striedačku, kde sa položil na zem. Nevyzeralo to príliš dobre a oba tímy sa počas ticha, ktoré zavládlo na štadióne, dohodli na predčasnom konci zápasu. Zo štadióna po niekoľkých minútach odviezli Konráda na nosidlách, divákov upokojil zdvihnutým prstom," informoval portál hokej.cz.