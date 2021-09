Kurilov pád v záverečných paracyklistických pretekoch: Škoda, mohla to byť medaila

V záverečných pretekoch paracyklistov na PH 2020 v Tokiu sa slovenským reprezentantom nedarilo.

Patrik Kuril v pretekoch s hromadným štartom na 92,4 km spadol a skončil časom 2:22:35 h na siedmom mieste, na víťazného Francúza Kévina Le Cunffa stratil takmer osem minút. Ondrej Strečko došiel na 12. priečke, Jozef Metelka preteky nedokončil.



Slovenská paracyklistika tak skončila na PH 2020 s bilanciou štyroch medailí. Tri cenné kovy získal Metelka (zlato - striebro - bronz) a ďalšie zlato vybojoval Kuril, ktorý triumfoval v časovke. V záverečných pretekoch s hromadným štartom v upršanom prostredí na okruhu pod Fudži už Slováci ďalší úspech nepridali. Kuril, štvrtý z Ria v tejto disciplíne, jazdil do polovice pretekov, ktoré sa šli na sedem okruhov, na čele. Útočil, no potom sa z predných pozícií vytratil.



"Spadol som. Pribil som sa o zem. Vlastnou chybou. Bolo to v zákrute, do ktorej bolo treba dobrzdiť. Vedľa mňa šiel Ukrajinec, musel som ísť viac na vonkajšiu stranu a samozrejme krajnica je šmykľavejšia. A neustál som to," uviedol pre paralympic.sk doráňaný Kuril. Pád ho mrzel o to viac, že mal veľkú formu: "Cítil som sa úžasne. Ako nikdy. Chcel som byť stále vpredu. A dlho aj bol. Miešal karty. Tvoril preteky, ale tú točku som podcenil. Asi mi v nej chýbala pokora. Strávil som na zemi hodnú chvíľu. Tú stratu s tými borcami, čo sú tu, už potom nešlo dohnať. Škoda, škoda, nebyť toho, mohla to byť medaila."



Už dvojnásobný paralympijský medailista však bude z Japonska odchádzať spokojný: "Zlato mám a siedme mieste v takejto konkurencii s pretekov s hromadným štartom je tiež fantastický úspech. Aj keď som mal ďaleko na viac." Druhý z tria slovenských reprezentantov Ondrej Strečko sníval o prvej sedmičke, bral by prvú desiatku, no napokon sa musel uspokojiť s dvanástym miestom: "To nebola trať pre mňa. Bolo to prevýšenie 1600 metrov na sto kilometrov. To je trať pre takých 'chrtov' ako je Paťo. Medzi nami je dvadsaťkilový rozdiel. Ako keď jazdí dodávka a osobák."



PH 2020 - paracyklistika

preteky s hromadným štartom na 92,4 km: 1. Kévin Le Cunff (Fr.) 2:14,49 h, 2. Jehor Dementiev (Ukr.) 2:15:11, 3. Abraham Gebru (Fr.) 2:15:20, ..., 7. Patrik KURIL 2:22:35, 12. Ondrej STREČKO 2:30:07, Jozef METELKA (všetci SR) nedokončil