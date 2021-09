Švédi šokujúco zdolali Španielov, Taliani vyrovnali historický rekord Brazílie!

Švédski futbalisti si v kvalifikácii MS 2022 stále držia stopercentnú bilanciu.

Vo štvrtkovom šlágri zdolali semifinalistu EURO 2020 Španielsko 2:1 a s deviatimi bodmi sa dostali na čelo B-skupiny. Prekvapenie sa zrodilo vo Florencii, kde majstri Európy Taliani iba remizovali s Bulharskom 1:1. Napriek zaváhaniu sa môžu pýšiť svetovým rekordom, keď neprehrali 35 zápasov v sérii. Taliani vyrovnali historický rekord Brazílie (1993-1996) a Španielska (2007-2009).



Španieli síce viedli v Štokholme od 5. minúty po góle debutanta Carlosa Solera, no domáci expresne vyrovnali zásluhou Alexandra Isaka. Po prestávke rozhodol o triumfe severanov Viktor Claesson. "La Furia Roja" utrpela prvú prehru v prebiehajúcej kvalifikácii, z druhej priečky stráca na lídra dva body.



V druhom dueli "béčka" Kosovo zvíťazilo v Batumi nad domácim Gruzínskom 1:0 a vybojovalo prvé tri body do tabuľky. O triumfe hostí rozhodol vlastný gól obrancu Davita Chočolavu z 18. minúty. V 84. minúte sa podarilo zblízka rozvlniť sieť aj jeho spoluhráčovi Elbasanovi Rashanimu, ale po zásahu VAR rozhodcovia neuznali gól pre ofsajd.



Taliani stratili prvé body v kvalifikácii MS 2022, keď iba remizovali s Bulharmi. Domáci sa ujali vedenia v 16. minúte po góle Federica Chiesu, no súper dokázal ešte v prvom polčase vyrovnať zásluhou Atanasa Ilieva.



Svoju dominanciu v I-skupine potvrdili Angličania, ktorí triumfovali v Budapešti nad Maďarskom 4:0. Po bezgólovom prvom polčase rozhodli finalisti ME po zmene strán, keď sa strelecky presadili Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire a Declan Rice. Albión vládne tabuľke s plným počtom 12 bodov, na druhé miesto poskočili Poliaci, ktorí si poradili vo Varšave s Albánskom 4:1.



E-skupinu vedú Belgičania, ktorí vyhrali v Estónsku suverénne 5:2 aj vďaka dvom presným zásahom Romelua Lukakua. O tri body zaostávajú druhí Česi, ktorí v Ostrave zdolali Bielorusko 1:0 gólom Antonína Baráka z 34. minúty. V J-skupine si Nemci poradili s Lichtenštajnskom 2:0.



kvalifikácia MS 2022

B-skupina:

Batumi

Gruzínsko - Kosovo 0:1 (0:1)

Gól: 18. Chočolava (vl.)



Štokholm

Švédsko - Španielsko 2:1 (1:1)

Góly: 6. Isak, 57. Claesson - 5. Soler



tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 3 3 0 0 6:1 9

2. Španielsko 4 2 1 1 7:5 7

3. Kosovo 3 1 0 2 2:6 3

4. Grécko 2 0 2 0 2:2 2

5. Gruzínsko 4 0 1 3 2:5 1



C-skupina:

Vilnius

Litva - Severné Írsko 1:4 (0:1)

Góly: 54. Baravykas - 20. Ballard, 52. Washington (z 11 m), 67. Lavery, 83. McNair



Florencia

Taliansko - Bulharsko 1:1 (1:1)

Góly: 16. Chiesa - 39. Iliev



tabuľka C-skupiny:

1. Taliansko 4 3 1 0 7:1 10

2. Švajčiarsko 2 2 0 0 4:1 6

3. Sev. Írsko 3 1 1 1 4:3 4

4. Bulharsko 4 0 2 2 2:6 2

5. Litva 3 0 0 3 1:7 0



E-skupina:

Ostrava

Česko - Bielorusko 1:0 (1:0)

Gól: 34. Barák



Tallinn

Estónsko - Belgicko 2:5 (1:2)

Góly: 2. Kait, 83. Sorga - 29. a 52. Lukaku, 22. Vanaken, 65. Witsel, 76. Foket



tabuľka E-skupiny:

1. Belgicko 4 3 1 0 17:4 10

2. Česko 4 2 1 1 8:4 7

3. Wales 2 1 0 1 2:3 3

4. Bielorusko 3 1 0 2 4:11 3

5. Estónsko 3 0 0 3 6:15 0



I-skupina:

Varšava

Poľsko - Albánsko 4:1 (2:1)

Góly: 12. Lewandowski, 44. Buksa, 54. Krychowiak, 89. Linetty - 25. Cikalleshi



Budapešť

Maďarsko - Anglicko 0:4 (0:0)

Góly: 55. Sterling, 63. Kane, 69. Maguire, 87. Rice



Andorra la Vella

Andorra - San Maríno 2:0 (2:0)

Góly: 18. a 24. Vales



tabuľka I-skupiny:

1. Anglicko 4 4 0 0 13:1 12

2. Poľsko 4 2 1 1 11:6 7

3. Maďarsko 4 2 1 1 10:8 7

4. Albánsko 4 2 0 2 4:6 6

5. Andorra 4 1 0 3 3:8 3

6. San Maríno 4 0 0 4 0:12 0



J-skupina:

Skopje

Severné Macedónsko - Arménsko 0:0



St. Gallen

Lichtenštajnsko - Nemecko 0:2 (0:1)

Góly: 41. Werner, 77. Sane



Reykjavík

Island - Rumunsko 0:2 (0:0)

Góly: 47. Man, 83. Stanciu



tabuľka J-skupiny:

1. Arménsko 4 3 1 0 6:2 10

2. Nemecko 4 3 0 1 7:2 9

3. Sev. Macedónsko 4 2 1 1 9:4 7

4. Rumunsko 4 2 0 2 7:6 6

5. Island 4 1 0 3 4:8 3

6. Lichtenštajnsko 4 0 0 4 1:12 0