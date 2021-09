Slovan Bratislava sa môže pochváliť cenným úlovkom: Hrával španielskú La Ligu, teraz bude brázdiť slovenské trávniky!

Futbalistov Slovana Bratislava posilní nigérijský stredopoliar Uche Agbo, ktorý má na konte cez štyridsiatku štartov v španielskej La Lige.

Vedenie úradujúceho fortunaligového majstra s ním podpísalo trojročný kontrakt.



Dvadsaťpäťročný Agbo naposledy pôsobil v španielskom klube Deportivo La Corua. Podľa webstránky Slovana je to typický stredný záložník, ktorý využíva svoje dobré fyzické parametre, no je konštruktívny aj pri zakladaní akcií a práci s loptou. Prichádza s vizitkou vicemajstra Belgicka a víťaza Belgického pohára 2018 v drese Standardu Liége. Väčšinu svojej kariéry však strávil v Španielsku, má na konte 44 štartov v tamojšej najvyššej súťaži.



"Ucheho si pamätáme zo zápasu s Bragou, keď proti nám nastúpil na Tehelnom poli. Chceli sme ho získať už dávnejšie, avšak v tom čase boli podmienky prestupu finančne nerealizovateľné. Zostali sme však v kontakte a som nesmierne rád, že teraz sa nám naskytla príležitosť, ktorú sme okamžite využili. Rokovania prebehli veľmi rýchlo a teším sa, že sme sa dohodli na trojročnom kontrakte. Dlhodobo sme Ucheho sledovali a vieme, do čoho ideme. Je to presne profil hráča, ktorý nám v strede poľa doteraz chýbal. Verím, že dobre zapadne do tímu a pomôže nám v ligových i európskych zápasoch. Ucheho máme dôkladne odsledovaného, je vo výbornom futbalovom veku, v 25 rokoch má skúsenosti z prestížnych líg i medzinárodného futbalu. Som presvedčený, že nám môže veľmi pomôcť,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. pre portál skslovan.com.



Agbo sa ako 18-ročný dostal do Európy, keď na jeseň 2013 po úspešnej skúške podpísal kontrakt v talianskom Udinese. Serie A si síce nezahral, no od jari 2014 hosťoval v španielskej Granade a vo februári 2015 debutoval v La Lige. V lete 2016 sa stal oficiálne hráčom anglického Watfordu, naďalej však zotrval na hosťovaní v Granade, a pridal ďalších 31 štartov v La Lige. Novú kariérnu výzvu okúsil od leta 2017, keď podpísal kontrakt v ambicióznom belgickom klube Standard Liége. Hneď v prvej sezóne ako člen základnej zostavy prispel k druhému miestu v lige a taktiež k víťazstvu v Belgickom pohári.



V nasledujúcom ročníku hral so Standard Liége v skupine Európskej ligy. Na jar 2019 sa na hosťovaní vrátil opäť do La Ligy, keď pôsobil v Rayo Vallecano. Jeseň 2019 strávil na hosťovaní v Brage. V roku 2020 sa stal hráčom španielskeho klubu Deportivo La Corua, s ním zažil zostup zo Segunda División. V predchádzajúcom ročníku odohral za Deportivo 18 zápasov. Nigériu reprezentoval v kategórii do 20 rokov. Bol aj v širšej nominácii nigérijskej reprezentácii na MS 2018 v Rusku, napokon sa nedostal do finálneho výberu.