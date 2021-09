Poláškovi sa s novým parťákom darí: Na US Open postúpili do druhého kola!

Slovenský tenista Filip Polášek sa spoločne s Austrálčanom Johnom Peersom prebojovali do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.

V úvodnom kole v New Yorku ako nasadené osmičky zdolali britskú dvojicu Luke Bambridge, Neal Skupski za 66 minút 6:3, 6:3. Polášek s Peersom tak dosiahli prvé spoločné víťazstvo na grandslamovom podujatí.



Tridsaťšesťročný Polášek počas OH 2020 v Tokiu oznámil ukončenie spolupráce s Chorvátom Ivanom Dodigom, s ktorým vo februári triumfoval na grandslamovom Australian Open v Melbourne. Za nového partnera si vybral Peersa. S Austrálčanom absolvoval už pred US Open sériu turnajov na zámorských hardoch.



muži - štvorhra - 1. kolo:

Filip POLÁŠEK, John Peers (SR/Austr.-8) - Luke Bambridge, Neal Skupski (V. Brit.) 6:3, 6:3