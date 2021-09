Ronaldo po hrdinskom výkone opúšťa reprezentáciu: Kam smerujú jeho kroky?

Útočník Cristiano Ronaldo predčasne opustil kemp portugalskej futbalovej reprezentácie a dostal povolenie vrátiť sa späť do svojho nového klubu Manchestru United.

V stredu dvoma gólmi v závere kvalifikačného duelu MS proti Írsku otočil výsledok na 2:1, no po druhom inkasoval po oslavách žltú kartu a nebude tak môcť nastúpiť na budúci utorok na kvalifikačný zápas v Azerbajdžane.



Od trénera Fernanda Santosa preto dostal možnosť vrátiť sa o šesť dní skôr do Manchestru United, kam v auguste zamieril z Juventusu Turín a so staronovým klubom sa tak môže pripravovať na svoj opätovný štart v Premier League. Ten by mal absolvovať 11. septembra doma proti Newcastlu. Za Portugalsku tak nenastúpi ani v sobotu v prípravnom medzištátnom dueli proti Kataru. Ronaldo sa proti Írsku 110. a 111. zásahom v najcennejšom drese osamostatnil od Iránca Aliho Daeiho, ktorý dal v národnom tíme spolu 109 gólov a je na čele historického rebríčka v počte gólov v reprezentácii. Informovala agentúra AP.



Ronaldo počas svojho prvého pôsobenia na Old Trafford v rokoch 2003–2009 odohral za United 292 zápasov, v ktorých nastrieľal 118 gólov.