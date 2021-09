Bieloruska Azarenková bije na poplach: Nastal čas baviť sa o povinnom očkovaní pre hráčov!

Podľa bieloruskej tenistky Viktorie Azarenkovej nastal správny čas na to, aby sa v tenisovom svete začalo hovoriť o povinnom očkovaní medzi hráčmi.

"Chcem začať debatu na túto tému medzi hráčmi, pretože podľa mňa je poriadne bizarné, keď priaznivci musia byť zaočkovaní ani hráči nie," povedala 32-ročná Bieloruska po postupe cez Talianku Jasmine Paoliniovú do 3. kola dvojhry žien.

Do areálu Flusching Meadows v New Yoku majú totiž povolený vstup len fanúšikovia, ktorí majú za sebou minimálne jednu dávku očkovanie proti ochoreniu COVID-19. "Podľa môjho názoru bude nevyhnutné, aby to v istom okamihu bolo povinné. K podobnému kroku totiž pristupujú aj iné súťaže. Nevidím zmysel odkladať to, veď všetci chceme byť v bezpečí a pokračovať vo vykonávaní našej práce," pokračovala Azarenková.

Iný názor majú medzi mužmi Srb Novak Djokovič či Grék Stefanos Tsitsipas. Obaja veria, že očkovanie medzi profitenistami zostane každého súkromnou záležitosťou. Podľa Azarenkovej je však čas, aby hráči a vedenie okruhov ATP a WTA na túto tému viedli diskusiu, ako zložitú situáciu zvládnuť.

"Verím, že asociácia prijme najlepšie možné riešenie pre náš biznis, naše zdravie, pre dobro turnajov a verejnosti. Myslím si však, že sa o tom musíme baviť, pretože podľa môjho názoru je to nevyhnutné," doplnila dvojnásobná granslamové šampiónka z austrálskeho Melbourne.