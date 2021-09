Paracyklista Metelka ukázal svoje tri medaile: Neuhádnete, kde skončia!

Metelkovi sa na paraolympiáde naozaj darí. Získal kompletnú sadu medailí (1-1-1). V utorok na cestnej časovke získal striebro, ale aj zlatá medaila poputuje na Slovensko.

Časovku vyhral Slovák Patrik Kuril s časom 45,47 a druhý skončil Metelka so stratou necelých 18 sekúnd. Takže osem rokov po sebe je zlato v tejto disciplíne na Slovensku:Už pred pretekmi som vedel, že táto netypická priam nečasovkárska dráha bude Paťovi veľmi sedieť.Trať časovky bola skoro identická s cestným okruhom len paradoxne o niečo viac technickejšia. Na ôsmich kilometroch bolo asi 1,5 kilometra roviny. Bolo tam mnoho prudkých zákrut, stúpaní a klesaní. On má perfektne technicky zvládnuté zákruty.Tento jeho úspech ma veľmi potešil, lebo ani on to nemal v príprave jednoduché,“ povedal Metelka pre Nový Čas.

V piatok ho čakajú ešte cestné preteky s hromadným štartom. Brúsi si vari zuby na ďalšiu, a to štvrtú medailu? „Ťažko povedať. Prosto nemám na ceste toľko natrénovaného a bez toho to nejde. Na všetko sa nedá stopercentne trénovať. A ešte tu začalo obdobie dažďov a intenzívne prší. Čiže žiadne veľké ambície, ale aj tak som s mojím výkonom tu v Tokiu veľmi spokojný. To čo som chcel dosiahnuť sa podarilo. Neviem či niekto bude mať ešte toľko medailí v našej výprave. Hlavne z dvoch úplne rôznych disciplín. Asi ako by lyžiarsky bežkár ešte si dal slalom,“ vysvetlil slovenský paracyklistický fenomén.



Z dvoch paraolympiád si odniesol šesť medailí. Je to krásny úspech. Bude ich mať vystavené len doma, alebo ich ukáže aj ostatným? „Uvažujem, že by som celú moju medailovú zbierku vystavil v jednom z tatranských hotelov, s ktorým mám mimoriadne dobrú spoluprácu. Veľmi rád sa o ne a o radosť z nich podelím aj s ostatnými. Bude treba však vymyslieť a dohodnúť ich zabezpečenie, lebo zase veľmi nerád by som o ne prišiel,“ uzavrel Metelka.