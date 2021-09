Hviezdneho stopéra počas rozhovoru vyrušil nečakaný hosť: Nasledovala drsná reakcia!

Holandský futbalový reprezentačný obranca Virgil Van Dijk sa dostal počas pozápalového rozhovoru do zaujímavej situácie.

Reprezentácia Holandska cestovala v rámci kvalifikačných bojov skupiny G o majstrovstvá sveta do nórskeho Osla, kde sa stretla s domácou reprezentáciou na čele s hviezdnym Erlingom Haalandom. Práve kanonier Borussie Dortmund dostal Nórov do vedenia, avšak ešte do prestávky vyrovnal Klaassen. Zápas sa napokon skončil remízou 1:1.

Omnoho zaujímavejšia však bola situácia po konci zápasu mimo trávnika. Tamojšie médiá si na pozápasový rozhovor vybrali stopéra Liverpoolu a kapitána holandskej reprezentácie Virgila Van Dijka. Uprostred odpovede ho prerušil rozvášnený fanúšik v priestoroch, kde by nemal čo hľadať so žiadosťou o fotografiu. Reakcia Holanďana bola nekompromisná.