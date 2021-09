Tomáša Deáka čaká po roku ďalší boj: Dcérke chce vytvoriť lepší život

Po roku opäť zabojuje v klietke. Turnaja ACA 128 sa v bieloruskej metropole Minsk 11. zúčastní aj náš bojovník Tomáš Deák (30).

Bývalého šampióna PCF, Fight Nights Global a Oktagon MMA čaká výzva v podobe rodáka Emrana Israfilova (22). Deák sa bude snažiť hlavne odčiniť svoje dve prehry, ktoré prišli po sérii výhier.

Česko-slovenská jednotka v bantamovej váhe a ani jeho súper Israfilov už rok nestáli v klietke. Náš zápasník nemá za sebou práve najšťastnejšie obdobie. Po šiestich výhrach v rade totiž prehral oba svoje zápasy, stratil titul Oktagonu a v debute pod novou organizáciou ACA prehral v 1. kole.

Potom mal nastúpiť proti neporazenému čečenskému bojovníkovi, no Deák sa zranil. Druhý súboj v ACA si tentoraz už o pár dní odbije proti mladému Rusovi Emranovi Israfilovi. Náš bojovník tvrdí, že prehry mu dali toho veľa. „Začal som riešiť veľa veci ohľadne tréningov a prípravy, ktorými by som sa nezaoberal, keby som neprehral. Pracujem viac na mentálnej stránke a zameral som sa aj na stravu,“ ozrejmil Tomáš.

Zverenec trénera Ilju Škondriča sa pripravoval najmä v domácom OFA a zúčastnil sa pre neho najťažšieho kempu v Tatrách. „S prípravou som spokojný. Najviac som sa zameral na tréningový harmonogram. Navyše chodím do Nitry na jiujitsu, za krátky čas už cítim veľký progres, takže určite mi to dá veľa do tohto zápasu,“ doplnil bojovník.

Vie, že jeho ďalším súperom je Dagestanec so skóre 6:1, ktorý je dobrým zápasníkom a zemiarom, čo sú aj jeho silné stránky. Tomáš vidí zasa svoje výhody v postoji. „Pripravoval som sa hlavne na zápasenie a zem. Stretol som sa s tromi bojovníkmi z Dagestanu, s jedným z nich dokonca dvakrát a raz pri obhajobe titulu fight nights. Môžem povedať, že sú veľmi horkokrvní a pochádzajú z krajiny, kde je zápasenie naozaj na svetovej úrovni,“ ozrejmil Deák, ktorý sa túži napriek nevydarenému prvému zápasu prebojovať až k titulu a urobí preto maximum. Navyše teraz má ešte väčšiu motiváciu, pretože sa mu pred pár mesiacmi narodila dcérka a on chce, aby sa mala dobre a mohol jej vytvoriť lepší život.