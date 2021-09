Hororové chvíle! Mladá boxerka po knokaute bojuje o život

Mexičanka Jeanette Zacariasová Zapatová napriek mladému veku nastúpila už do svojho šiesteho zápasu na profesionálnej úrovni. Na turnaji GYM Gala Boxing bola jej súperkou domáca Kanaďanka Marie-Pier Houleová. Rozhodca zápas zastavil v štvrtom kole, keď Zapatová nebola schopná odpovedať na sériu tvrdých úderov.

Bezprostredne po skončení zápasu síce mladá Mexičanka stála vo svojom rohu na nohách, avšak onedlho dostala kŕče a upadla do bezvedomia. Nasledoval okamžitý prevoz do nemocnice, kde popísali lekári jej stav kritickým, ale stabilizovaným.

„Boli jej podané sedatíva, aby si telo a mozog mohli oddýchnuť. Lekári jej spočiatku veľa šancí nedávali, ale jej stav sa postupne zlepšuje,“ informoval promotér akcie Yvon Michel. Viac o zdravotnom stave Zapatovej sa ukáže v najbližších dňoch, kedy budú lekári zisťovať, či došlo k poškodeniu mozgu.

#Boxeo This is Jeanette Zacarias Zapata, an 18 year old professional boxer from Mexico. She needs our prayers as she is fighting for her life in Canada after her fight against Marie-Pier Houle.



Take a moment today to pray for this young girl who is in critical conditions. pic.twitter.com/nzM09VSNfM