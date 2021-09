Sabbatini Športovcom mesiaca: Prvýkrát na tróne!

Dočkal sa ďalšieho ocenenia! Golfista Rory Sabbatini (45) zvíťazil v Ankete NIKÉ Športovec mesiaca za august 2021.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V hlasovaní odborníkov mu premiérové prvenstvo vyniesla strieborná olympijská medaila v golfe, ktorá je pod piatimi kruhmi pre Slovensko historická!

Skúsený golfista Rory Sabbatini získal slovenské občianstvo iba v decembri 2018 s cieľom pokúsiť sa pre Slovensko získať na olympiáde v Tokiu historickú medailu v tomto športe. A to sa mu aj podarilo, keď v záverečnom 4. hracom dni odrovnal konkurenciu a zo 17. priečky sa vyšvihol na striebornú pozíciu.

„Pred odchodom do Tokia som hovoril, že by som chcel získať cenný kov, ale bolo to skôr také zbožné želanie. Sen sa však stal skutočnosťou a som nesmierne šťastný, že sa mi to podarilo,“ povedal so slzami v očiach po zisku cenného kovu Sabbatini.

V ankete, ktorá sa obnovila od roku 2021 v spolupráci so stávkovou spoločnosťou NIKÉ, mohli odborníci hlasovať aj za ďalších športovcov, ktorí dosiahli za mesiac august 2021 skvelé výsledky. A Sabbatini mal naozaj skvelú konkurenciu, zvíťazil iba o jeden hlas pred bronzovým štvorkajakom na olympiáde a na tretej pozícii skončili hokejisti Slovenska, ktorí si cez víkend vybojovali účasť na zimných hrách v Pekingu 2022.