Čepo prezradil prečo sa dohodol so Spartakusom: Zachovali sa ku mne pekne už predtým!

Slovenského zápasníka so srbskými koreňmi čaká prvý zápas po prestupe do nového gymu.

Vlasto Čepo sa vrátil z chorvátskeho American Top Teamu a podľa predchádzajúcej dohody s Oktagonom sa už 11.9. postaví v Bratislave do zápasu proti Milošovi Kostičovi v strednej váhe, po absolvovaní dvoch úspešných zápasov na Balkáne.

,,Cítil som, že som vďaka tréningom v ATT pokročil. V zápasoch som mal pocit, že som pohyblivejší v stand upe, nebolo to len o tom, že som sa bil hlava-nehlava. V Chorvátsku som viac zápasil a klinčoval, v tom som sa posunul, pokročil som aj v zmysle taktiky. Na tréningu som si dával pozor na chyby, pretože ak sa stane tam, tak sa nič nedeje, no v zápase sa stane len raz a potom už nebudem mať priestor ukázať, v čom som sa zlepšil,“ konštatoval obľúbený bojovník, ktorý si získava čoraz viac fanúšikov.

Nedávno sa dohodol na spolupráci so Spartakus Fight Gym, v ktorom trénersky pôsobí Attila Végh. Do trnavského gymu ale nezavítal prvýkrát pred pár mesiacmi, ako sa ukázalo, toto prostredie už Čepo dobre poznal.

,,Už keď som býval v Banskej Bystrici, chodil som na tréningy do Spartakusu, často som tam aj prespával. Neskôr som šiel do Bratislavy a keďže som nebol v hlavnom meste moc oťukaný, zdalo sa mi, že cestovať do Trnavy by bolo moc náročné. Začal som teda navštevovať Chaos, pretože sa mi tam páčilo a mal som tam veľa kamarátov. Neskôr som sa dostal do Chorvátska a po návrate som šiel do Spartakusu aj kvôli sparingom."

"V Chaose totiž nie je toľko chalanov nad 70 kilogramov a predsa je aktuálne v Spartakuse aj veľa profi zápasníkov, má to pre mňa aktuálne väčší význam. Poznám tam tiež všetkých, Attila ma tam zobral už dávnejšie. Vtedy keď ma tu nikto ešte nepoznal sa ku mne zachovali pekne, keďže mi Edo Gereg (vlastník Spartakusu) dal do ruky VIP kartu a povedal, že môžem hocikedy prísť. Partia tam drží pokope a to sú taktiež dôvody prečo som tam šiel,“ konštatoval Čepo, ktorý sa na novú spoluprácu teší.

V Spartakuse sa pri tréningoch stretáva so Samuelom Pirátom Krištofičom, Ivanom Buchingerom, Martinom Budayom, Lajošom Kleinom a v neposlednom rade s Attilom Véghom. Vedenie Gymu mu pomáha zháňať sponzorov, ktorí sú pre život bojovníka mimoriadne dôležitý, taktiež sa stará o všetko ostatné.

Jedným z dôvodov prečo sa Vlasto vrátil z chorvátskeho American Top Teamu na Slovensko je aj to, že čaká potomka so známou zápasníčkou Luciou Krajčovič. ,,Stále som v kontakte s ATT, píšem si s nimi dennodenne. Chcú aby som si prišiel znova zatrénovať. No musím sa predtým trošku oťukať po tom, čo sa nám narodí bábo. Uvidíme ako to bude celé fungovať a potom by som sa tam rád vrátil na kempy. Lucka je v tomto perfektná, všetko chápe a podporuje ma. Priznám sa, že už sa hovorilo aj o tom, že niektorých nás zoberú na kemp na Floridu do ATT, čo je pre MMA zápasníka veľká vec. Uvidíme čo prinesie budúcnosť. Teraz sa sústredím hlavne na najbližší zápas,“ dokončil bojovník, ktorý pred začiatkom MMA kariéry pracoval ako vyhadzovač.