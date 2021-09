Boženík verí, že bude v novom klube pravidelne hrávať: Miesto v základnej zostave však isté nemá!

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík verí, že zmena dresu bude pre neho znamenať úspešný posun v kariére.

Dvadsaťdvaročný útočník zamieril z Feyenoordu Rotterdam na hosťovanie do nemeckého druholigového klubu Fortuna Düsseldorf.



"Chcel som urobiť krok dopredu. Vo Feyenoorde som do zápasov naskakoval na dvadsať-tridsať minút. Bolo mi jasné, že potrebujem hrávať pravidelne, celé zápasy a že na to bude potrebná zmena dresu. Nechcel som, aby mi futbalový vlak utiekol," vysvetlil Boženík svoje rozhodnutie v rozhovore pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Boženík si nemyslí, že odišiel do menej kvalitnej ligy, hoci nebude hrať najvyššiu súťaž. "Je to druhá liga, ale v Nemecku. To rozhodne nie je slabá súťaž. Kvalitou, hráčsky, trénersky, zabezpečením, popularitou, či diváckou sledovanosťou. Možno je to pre niekoho málo, ale ja som si to vyhodnotil tak, že je to náročná súťaž, v ktorej hrať bude pre mňa prínos. Keď prišla ponuka z Fortuny, nechal som si deň na rozmyslenie. Rozhodol som sa a verím, že je to krok vpred," oznámil odchovanec žilinského futbalu.



Miesto v základnej zostave však nemá isté ani v nemeckom tíme. "Tréner Christian Preusser mi jasne povedal, že šancu dostanem nielen v jednom, ale určite vo viacerých zápasoch, a potom je to len na mne. Vedel a vie, že posledný rok nebol pre mňa dobrý, no on mi prezentoval veci tak, že som ideálny typ pre nich, veď preto ma chceli," prezradil Boženík.