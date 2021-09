Po Trávníčkovi a Mihálikovi si z Tokia odnášajú bronz aj ďalší Slováci: Martin Ludrovský s Jánom Riapošom podľahli Francúzom

Slovenská výprava na PH 2020 v Tokiu získala v stredu dvakrát bronz v súťaži družstiev v stolnom tenise.

Duo Boris Trávníček a Peter Mihálik prehralo v semifinále v kategórii TT4-5 s čínskou dvojicou Cchao Ning-ning, Kuo Sing-jüan 0:2 na zápasy a rovnako dopadli aj Martin Ludrovský s Jánom Riapošom v kategórii TT1-2, ktorí podľahli Francúzom Fabienovi Lamiraultovi a Stephaneovi Molliensovi taktiež 0:2. O 3. miesto sa v Tokiu nehrá.



Trávníček a Mihálik získali zhodne prvé paralympijské medaily v kariére. "Po včerajšom štvrťfinálovom zápase sa mi zaspávalo veľmi ťažko. Mal som v hlave plno emócií, premietal som si všetky momenty z celého dňa. Bolo to niečo úžasné, veď tak ja, ako aj Boris sme si zaistili prvú paralympijskú medailu v kariére. Nevedel som to zo seba dostať. Zaspal som asi až okolo tretej," uviedol pre paralympic.sk Mihálik, ktorý sa dočkal prvého cenného kovu na svojej štvrtej paralympiáde.



S parťákom Trávníčkom sa so ziskom bronzu neuspokojil, cez čínsku dvojicu však už Slováci do boja o zlato neprekĺzli. Pre úspech robili všetko, s favoritmi bojovali tuho, ich zápas bol spomedzi šiestich, ktoré sa začali v rovnakom čase, jednoznačne najdlhší. Slováci prehrali úvodnú štvorhru 2:3 na sety (-8, 7, -6, 9, -7). V druhom dueli Trávníček prehrával so strieborným medailistom zo singlu Cchao Ning-ningom 0:2 na sety, následne vyrovnal na 2:2 a v rozhodujúcom piatom viedol už 9:4. Napriek tomu zápas nedotiahol do víťazného konca.



"To hádam len ja dokážem prehrať takto rozohraný zápas," krútil neveriacky hlavou 23-ročný parastolný tenista, ktorého povzbudil jeho skúsenejší kolega. "Dnes nám jednoducho trochu chýbalo to, čo sme mali včera. Oba zápasy sme mali super rozohrané, verili sme si, ale, žiaľ, nevyšlo to. Nepochybujem, že keby mal Boris viac skúseností, ten zápas isto vyhrá. Čo nevyšlo teraz, verím, že vyjde v Paríži," poznamenal Mihálik.



Hoci bolo na parastolných tenistoch vidieť veľké sklamanie, obaja dobre vedeli, že naprázdno z Tokia neodídu. "Bude to mrzieť dlho, ale, samozrejme, získať bronz je tiež super," dodal Trávníček.



parastolný tenis - tímová súťaž, muži:

TT1-2 - semifinále: Fabien Lamirault, Stephane Molliens (Fr.) - Martin LUDROVSKÝ, Ján RIAPOŠ (SR) 2:0



TT4-5 - semifinále:

Cchao Ning-ning, Kuo Sing-jüan (Čína) - Boris TRÁVNÍČEK, Peter MIHÁLIK (SR) 2:0