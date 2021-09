Česká brankárka Votíková v službách PSG: Hráčka sa rozhovorila o zákulisí transferu!

Barbora Votíková (24) sa len prednedávnom stala novou pislou francúzskeho giganta PSG. Krátko predtým hájila farby pražskej Slavie.

Barbora sa okrem futbalu venuje aj móde. Na trh sa preto rozhodla vyrukovať s vlastnou značkou. Pomimo toho svoj život dokumentuje aj na sociálnej sieti YouTube, kde so svojimi fanúšikmi zdieľa nejednu zákulisnú informáciu.



A tie prezradila aj o prestupe do Paríža. Talentovaná brankárka si však na svoj debut bude musieť počkať minimálne do ďalšieho kola. V tom poslednom figurovala iba na striedačke a do zápasu nezasiahla. Jej spoluhráčky však zvíťazili nad Fleury 91 vysoko 5:0.