Vo West Hame možno pravidelne sledovať, ako v základnej jedenástke nastupuje české duo Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Zatiaľ čo si Coufal plní svoje defenzívne povinnosti, Tomáš Souček je ako utrhnutí z reťaze a strieľa jeden gól za druhým. A ak sa mu náhodou gól streliť nepodarí, vynahradí to asistenciou. Stále sa pritom bavíme o strednom záložníkovi, ktorý by svojimi číslami mohol konkurovať nejednému útočníkovi.



Vedeniu West Hamu sa evidentne táto "česká politika" zapáčil a do Londýna stiahli ďalšiu posilu. Stane sa ním Alex Král, ktorý momentálne pôsobí v Spartaku Moskva. Do West Hamu by mal prísť na hosťovanie s následnou opciou na trvalý prestup.