Samuel Andrejčík po zisku zlata: Makali sme naozaj tvrdo a všetko klaplo!

Po striebre z PH 2016 v Riu de Janeiro tak pridal Andrejčík do svojej paralympijskej zbierky najcennejší kov.

"Je to skvelý pocit. Som strašne šťastný, že sa tých päť rokov čakania na paralympiádu skončilo a že nič z príprav nevyšlo nazmar. Makali sme naozaj tvrdo. Do finálového dňa všetko klaplo tak, že dnes mám na sebe zlatú medailu a ďalšie tri roky až do Paríža budem úradujúci paralympijský šampión," uviedol 24-ročný Andrejčík pre web paralympic.sk.



Stredajšie finále mu vyšlo na jednotku: "Vedel som, že to bude kvalitný zápas, že náš vzájomný duel v skupine bol diametrálne odlišný. V skupinách jednotlivcov to je skôr o takej vypočítavosti, že vieme, aké skóre potrebujeme k postupu. Vo finále je to all-in, vabank, hra naplno. Kto urobí chybu, prehrá. Som preto veľmi rád, že mi to dnes vyšlo. Všetko, na čom sme sa dohodli, išlo podľa plánu. Nepúšťal som Thajčana do hry. Aj keď mal nejaké šance, nemal som problém to vyriešiť."