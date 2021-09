Na záver prestupového obdobia vybuchla ďalšia bomba: Po Messim odchádza z Barcelony aj Griezmann!

Francúzsky futbalista Antoine Griezmann sa vracia do Atletica Madrid.

Úradujúci španielsky majster sa dohodol s FC Barcelona na ročnom hosťovaní 30-ročného útočníka, pričom zmluva zahŕňa aj opciu na predĺženie hosťovania a opciu na trvalý prestup. Atletico zároveň prevezme hráčov plat.



Griezmann pred dvomi rokmi prestúpil z Atletica do Barcelony za 120 miliónov eur. V katalánskej metropole sa však nepresadil tak, ako sa očakávalo. V 102 zápasoch strelil 35 gólov a získal len španielsky Kráľovský pohár.



Francúzsky reprezentant a majster sveta z roku 2018 hral za "Los Colchoneros" už v rokoch 2014–2019, v 180 dueloch nastrieľal 94 gólov. Do madridského klubu prišiel v roku 2014 z Realu Sociedad San Sebastian. "Vitaj späť, Griezmann!" privítalo Atletico navrátilca na svojej webstránke.



Dlhami zaťažená Barcelona pre nepriaznivú finančnú situáciu nemohla podpísať novú zmluvu s Argentínčanom Lionelom Messim, ktorý odišiel do Paríža St. Germain, a teraz púšťa ďalšiu hviezdu. Griezmanna nahradí v kádri 31-ročný holandský útočník Luuk de Jong, ktorý prišiel na Camp Nou na ročné hosťovanie z FC Sevilla.