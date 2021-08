Ronaldo oficiálne podpísal zmluvu s United: Na ako dlho sa upísal červeným diablom?

Úradujúci anglický futbalový vicemajster Manchester United potvrdil príchod portugalského reprezentanta Cristiana Ronalda.

Tridsaťšesťročný útočník, ktorý naposledy pôsobil v turínskom Juventuse, podpísal s klubom Premier League dvojročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu. Podľa agentúry AFP sa môže odstupné vyšplhať až na 23 miliónov eur.

"Manchester United je nadšený, že môže potvrdiť podpis dvojročnej zmluvy s Cristianom Ronaldom," uviedli "červení diabli" v oficiálnom stanovisku na svojom webe.

Majster Európy z roku 2016 sa vracia na Old Trafford po dvanástich rokoch. "Manchester United je klub, ktorý mal vždy špeciálne miesto v mojom srdci. Ohromilo ma, koľko správ som dostal od piatka. Nemôžem sa dočkať momentu, keď vybehnem na Old Trafford, budem hrať pred plnými tribúnami a uvidím znovu všetkých fanúšikov. Teším sa na chvíľu, keď sa po reprezentačnej prestávke pripojím k tímu. Verím, že máme pred sebou veľmi úspešnú sezónu," vyhlásil Ronaldo.

Ten už minulý týždeň v piatok potvrdil trénerovi Massimilianovi Allegrimu, že nechce hrať ďalej za Juventus. Talianske médiá začali spájať jeho budúcnosť s Manchestrom City, správy z Anglicka však informovali, že záujem City nie je až taký horúci a väčšie šance na jeho získanie má United, čo sa o pár hodín potvrdilo.

Päťnásobný víťaz Zlatej lopty prišiel do Juventusu v roku 2018 z Realu Madrid a odohral celkovo 134 zápasov, v ktorých strelil 101 gólov. Pred začiatkom tohto ročníka sa špekulovalo o jeho návrate do Španielska, no samotný útočník to dementoval. Po príchode Lionela Messiho do Paríža St. Germain sa hovorilo aj o Ronaldovom angažovaní, to však francúzsky klub odmietol.

Počas svojho prvého pôsobenia na Old Trafford v rokoch 2003–2009 odohral Ronaldo za United 292 zápasov, v ktorých nastrieľal 118 gólov.