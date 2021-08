Real posiela PSG gigantické ponuky: Stihne Mbappé zamieriť do Madridu?

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé na 90 percent zostane hráčom Paríž Saint-Germain v jesennej časti sezóny 2021/2022.

Elitný útočník PSG bol blízko prestupu do Realu Madrid, ktorý za neho vo finálnej fáze Parížanom ponúkol 180 miliónov eur. To je však údajne maximum, čo prezident "Los Blancos" Florentino Pérez bol ochotný investovať do 22-ročného majstra sveta z roku 2018.

Podľa francúzskych médií už španielsky vicemajster nechce ďalej rokovať, lebo urobil zo svojho pohľadu dosť a nedostal adekvátnu odpoveď.

"Posledná ponuka 170 miliónov plus 10 miliónov ako bonusy vypršala v pondelok večer po 18.00 h. Španielska strana uviedla, že od PSG stále nedostala odpoveď, ale verbálne sa ešte pokúsila o vyššiu ponuku, a to 200 miliónov eur. Ani potom sa však nedočkali odpovede," napísal portál ORF.

Letné prestupové okno sa uzavrie o polnoci z utorka na stredu a dovtedy sa ešte teoreticky obe strany môžu predsa len dohodnúť. Je to však málo pravdepodobné.

"Kým sa nezomrelo, existuje nádej. Tak to aspoň hovorí španielske príslovie a práve toho sa fanúšikovia Realu Madrid zúfalo držia v snahe vidieť Kyliana Mbappého oblečeného od budúceho týždňa v madridskej bielej farbe. Situácia však vôbec nie je jednoduchá. Futbalový svet bude ešte minimálne do polnoci v napätí, či sa napokon predsa len ľady pohnú. Skôr je pravdepodobné, že sa môžeme v najbližších týždňoch a mesiacoch tešiť na hviezdny útočný trojlístok PSG Neymar, Messi, Mbappé," napísal web španielskeho denníka Marca.

Napriek neustálym špekuláciám o jeho prestupe Mbappé zostáva pokojný a svoju aktuálnu formu premietol do dvoch gólov v nedeľňajšom súboji Ligue 1, ktorý PSG vyhral na trávniku Stade Reims 2:0. V štyroch zápasoch novej sezóny najvyššej francúzskej súťaže má na konte tri góly a dve asistencie a spolu s Mohamedom Bayom z Clermontu vedie tabuľku produktivity Ligue 1.