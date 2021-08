Rozruch na tlačovej konferencii: Tréner predstúpil pred novinárov nahý!

Tréner belgického futbalového klubu Royal Antverpy prišiel na tlačovú konferenciu iba s uterákom okolo pásu.

Prečo sa tak stalo? Môže za to jednoduchá stávka so zverencami. Ak Antverpy porazia cyperského súpera Omonia Nikózia, neinkasujú a postúpia, pôjde do naha!

A keďže hráči belgického celku všetko stopercentne dodržali, Brian Priske nemal na výber a zúčastnených novinárov prekvapil. „Je mi to ľúto. Pred zápasom som sa vsadil so svojimi hráčmi,“ s úsmevom odštartoval svoje vysvetľovanie zaskočeným žurnalistom.