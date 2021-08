Mohol sa kráľovsky nabaliť: Pirát odhalil, koľko mu chceli dať za zápas s Vémolom

Samuel "Pirát" Krištofič prezradil, že v minulosti dostal od organizácie XFN lukratívnu ponuku za zápas s Karlosom "Terminátorom" Vémolom. Koľko mu chceli zaplatiť?

Samuel "Pirát" Krištofič a Karlos "Terminátor" Vémola si vymieňali štipľavé odkazy a mali sa stretnúť už pred rokmi, keď slovenský bojovník vyhral Oktagon Výzvu. K ich súboju však nedošlo.

No schyľuje sa k nemu v závere tohto roka. Pirát získal dočasný titul šampióna strednej váhy a Vémola mu ho chce zobrať. Aktuálne sa zotavuje po operácii ruky.

Opäť to medzi nimi poriadne iskrí a o trash-talk nie je núdza. Vémola nedávno obvinil Piráta z toho, že mu ide len o peniaze. Podľa jeho slov si Pirát vymyslel zranenie chrbta, aby mohol opustiť OKTAGON MMA a bojovať v lethwei s Petrom Karešom.

Na tieto verbálne ataky reagoval Pirát prostredníctvom vyjadrenia na svojom oficiálnom youtube kanáli. Prezradil aj, že v minulosti mal lukratívnu ponuku na zápas s Vémolom od dnes už neexistujúcej českej organizácie XFN.

„Nie je vôbec pravda, že som išiel lethwei kvôli peniazom. Keby mi išlo o peniaze, tak by som to urobil už dávno. Ešte v dobe, keď XFN nemalo žiadne finančné problémy za mnou prišli a ponúkali mi za zápas s Vémolom 50 tisíc eur.

„A k tomu kontrakt na ďalšie dva zápasy za 20 tisíc eur. To bolo ešte pred mojím zápasom so Siwym. Keby som bol tak veľmi na peniaze, tak už dávno nie som v OKTAGON-e a prestúpil by som.“

„To si kľudne môžete overiť u Pavla Nerudu s ktorým sme to komunikovali. Za omnoho menšie peniaze som potom podpísal OKTAGON. Je mi jasné, že sa mi týmito rečami snaží dostať do hlavy, ale akurát zo seba robí trubku."