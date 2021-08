Besnenie rebela Balotelliho: Zúril po predčasnom vystriedaní, spoluhráčovi dal ranu päsťou

Taliansky futbalový útočník Mario Balotelli v lete prestúpil do Turecka. Podpísal zmluvu s tímom Adana Demirspor. Evidentne však zostal verný svojej povesti rebela a búrliváka.

V stretnutí tureckej ligy proti Konyasporu neuniesol, že ho tréner predčasne vystriedal a začal doslova šalieť. Rozčuľoval sa na striedačke, kde sa ho snažil upokojiť vedľa sediaci spoluhráč. Odniesol si však Balotelliho besnenie, ktorý mu v jednom momente uštedril úder päsťou do ramena.

Balotelli wasn't happy after being subbed off in the 56th minute...



Some things never change 😂



📹 @beINSPORTS_TR pic.twitter.com/rtx9VLGq7y