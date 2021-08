Japonsko prišlo o adepta na cenný kov z paralympiády: Paradžudistu zrazil na zebre mikrobus bez vodiča!

Japonsko je v šoku! Prišlo o jedného adepta na cenný kov z paralympiády! Zrakovo postihnutého džudistu Kitazona Aramicu (30) v dedine zrazil na priechode automatický elektrický mikrobus japonskej firmy Toyota e-Palette.

Športovca z miesta nehody odviezli do nemocnice, ktorú po lekárskych vyšetreniach síce opustil na vlastných nohách, no následne odstúpil zo súťaže. Sťažoval sa na stratu chuti do jedla a nárazové bolesti hlavy, ktoré si ale lekári nevedia vysvetliť.

Vedenie Toyoty sa okamžite verejne ospravedlnilo za toto nešťastie v paralympijskej dedine a prehnanú dôveru v autonómne vozidlo. Zaviazalo sa dôsledne preskúmať, čo sa vlastne stalo. Prečo sa stroj opakovane zastavil a rozbehol.

Podľa očitých svedkov, ako aj záznamu na palubnej doske sa mikrobus na okamih zastavil, potom vybral miernu zákrutu, zastavil a opäť sa pohol a vtedy zrazil paradžudistu, ktorý mieril z obytného zariadenia do jedálne. Toyota si priznala, že samoriadiaci autobus ešte nie je dokonalý, že ešte musia popracovať na jeho bezpečnej prevádzke. So zraneným športovcom sa určite stretnú a uhradia všetky náklady na prípadnú dlhšiu liečbu.

Mikrobusy e-Palette slúžili aj počas olympijských hier na prepravu osôb i tovaru. Vtedy k žiadnemu incidendu nedošlo.