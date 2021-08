Extréner reprezentácie Ján Kocian: Cesta na MS vedie len cez výhru!

Slovenskí futbalisti vydolovali z marcového trojzápasu o MS 2022 iba päť bodov. V septembrovom bloku proti Slovinsku, Chorvátsku a Cypru to musí byť viac, ak chcú pomýšľať na budúcoročný decembrový pobyt v Katare.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V Ľubľane ich zajtra čaká náš kvalifikačný kat. Slovinci zdolali hamšíkovcov na svojom ihrisku v bojoch o Afriku 2010 (2:1) i Rusko 2018 (1:0). Ako bude do tretice?

Pred marcovým štartom si želal tréner Štefan Tarkovič sedembodový vstup do kvalifikácie. Teraz matematické kalkulácie odmietol. Hoci v našej skupine nie je núdza o prekvapenia, každá strata drasticky znižuje postupové šance.

„Po týchto troch zápasoch sa môžeme ocitnúť mimo hry, alebo si polepšiť,“ povedal pre Nový Čas extréner repre Ján Kocian. „Slovinci sú doma silní. Vyhrali nad Chorvátmi, ale vonku dvakrát prehrali. Na ich pôde nemáme dobrú bilanciu. Môžeme sa posunúť do lepšej pozície, no prehra by nám uškodila.“

Slovinci na čele s bývalým slovanistom Andražom Šporarom vybuchli na Cypre, čo im výrazne skrížilo plány. Bodový výpadok sa pokúsia dobehnúť proti Slovákom. „Zažívajú niečo podobné ako my. Ocitli sa pod veľkým tlakom, lebo sú naším priamym konkurentom v boji o druhé miesto. Tiež si príliš dobre uvedomujú, že pre obe mužstvá ide o šesťbodový zápas. Ak chceme ísť na svetový šampionát, musíme nad Slovinskom vyhrať.“

Tarkovič naznačil po neúspechu na EURO zmenu spôsobu hry nášho tímu. Dlhodobým problémom je vyššia efektivita v ofenzíve. „Nastúpime už s klasickým útočníkom. Bude ním Schranz, ktorý má dobrú formu,“ myslí si Kocian.

Podľa neho sa systém s Dudom ako s falošnou deviatkou neosvedčil. „Otázne je, či budeme hrať v strede iba s jedným defenzívnym hráčom a pred ním s tandemom Hamšík – Duda. Na kraje sa ponúka Mak, ktorý sa rozohral, na šancu čaká Weiss. Až na brankárov sú hráči v kluboch viac vyťažení ako pred ME. Z toho by sme mohli ťažiť.“

H-skupina

1. Chorvátsko 3 4:1 6

2. Rusko 3 6:4 6

3. Slovensko 3 4:3 5

4. Cyprus 3 1:1 4

5. Slovinsko 3 2:3 3

6. Malta 3 3:8 1