Strelec víťazného gólu proti Bielorusku Libor Hudáček: Pôvodne som ani nemal hrať!

Má za sebou jeden z najťažších zápasov! Hokejový útočník Nižnekamska Libor Hudáček (30) strelil víťazný gól v súboji s Bieloruskom (2:1) a zabezpečil Slovensku ôsmykrát v histórii účasť na zimnej olympiáde. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, aké boli pokyny v kabíne v samom závere a aj to, že pôvodne na olympijskej kvalifikácii ani nemal štartovať...

Bol to najťažší zápas vo vašej kariére?

- Určite sa zaradí medzi tie najťažšie a to hlavne zo psychickej stránky. Proti Bielorusom išlo vlastne, kto z koho, a nechceli sme sklamať našich fanúšikov. Som rád, že sa to podarilo a slovenský hokej nebude chýbať na olympiáde v Pekingu.

Na ktoré takéto ťažké súboje si ešte spomínate?

- Tak v roku 2011 siedmy zápas finále, keď som so Slovanom zdolal Košice. Následne v roku 2012 na strieborných MS vo Fínsku súboje vo štvrťfinále proti Kanade i semifinále s Čechmi. Na všetky tieto stretnutia nezabudnem.

Aké boli pokyny trénera Ramsayho po druhej tretine v kabíne za stavu 1:1?

- Craig je tréner, ktorý nikdy nehovorí, aby sme išli betónovať vyrovnaný stav a hrali defenzívne. Povedal nám, aby sme hrali svoju hru, držali puk na hokejkách a strelili druhý gól.

Cítili ste v samom závere veľkú nervozitu a tlak?

- Tak od úvodu to bolo náročné, Bielorusi sa nás snažili vyviesť z koncentrácie, provokovali a my sme sa museli držať svojej taktiky. Navyše nás hnalo plné hľadisko, čo bola obrovská zodpovednosť. Ale zvládli sme to a všetci sa tešíme.

Ako ste videli víťazný gól do prázdnej bránky?

- Trošku ma prekvapilo, že súper vyše dvoch minút pred koncom odvolal gólmana. Bielorusi prehrali súboj pri mantineli v našom pásme, zmocnil som sa puku a ich obranca trošku na modrej spanikáril a dával som to do prázdnej.

Vy ste v kariére ešte nikdy nehrali pod piatimi kruhmi, takže je to veľká motivácia dostať sa do konečnej nominácie?

- Je to sen každého hokejistu hrať na olympiáde. Účasť v rokoch 2014 a 2018 mi unikla, takže do tretice verím, že sa mi to podarí a budem sa snažiť svojimi výkonmi presvedčiť trénera, že do mužstva patrím.

V každom zápase kvalifikácie ste strelili gól, cítite sa vo forme pred novou sezónou v KHL?

- V prvom rade musím povedať, že pôvodne som na tomto kvalifikačnom turnaji ani nemal byť. Po operácii nohy som bol tri mesiace o barlách, a keď mi volal v lete šéf zväzu Miro Šatan, tak som mu povedal, že nemám ešte formu a neprídem. Miro ma však prehovoril a som rád, že tak urobil (smiech). A verím, že aj do klubu si prenesiem streleckú formu.

Kedy zamierite do Nižnekamska a aké sú ambície klubu?

- Už v utorok, aby som sa pripojil k mužstvu. Tím sa dosť obmenil, prišli mladší hráči a cieľom bude postup do play-off.

skupiny na ZOH 2022

A-skupina: Kanada, USA, Nemecko, Čína

B-skupina: Rusko, Česko, Švajčiarsko, Dánsko

C-skupina: Fínsko, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko

Ramsay aj ďalšiu sezónu

Okrem postupu slovenského tímu na olympiádu do Pekingu bolo v hre aj zotrvanie kanadského kouča Craiga Ramsayho (70) na lavičke nášho výberu. To bolo podmienené tým, že musíme postúpiť, v opačnom prípade jeho misia končí. „Craig bude pokračovať na lavičke na olympiáde v Pekingu i na šampionáte vo Fínsku,“ potvrdil šéf zväzu Miroslav Šatan (46).