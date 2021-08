Tréner futbalistov Paríža St. Germain Mauricio Pochettino zaradil Lionela Messiho do kádra na nedeľný zápas francúzskej Ligue 1 na pôde Reims.

Pre argentínskeho kanoniera sa tak rysovala šanca absolvovať súťažný debut v drese PSG.



Pochettino v nedeľu potvrdil, že okrem Messiho budú na zápasovej súpiske figurovať aj Neymar s Kylianom Mbappem. Informovala o tom agentúra AFP. Messi prišiel do Parku princov 10. augusta z FC Barcelona. Duel proti Reims by mohol byť jediný, v ktorom tri útočné hviezdy nastúpia spolu. V súvislosti s Mbappem sa totiž čoraz viac hovorí o jeho možnom prestupe do Realu Madrid.