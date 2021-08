Len 23-ročný brankár zomrel po zrážke s útočníkom: Známa je príčina smrti!

Obrovská tragédia! V priateľskom futbalovom zápase v Rusku zomrel po zrážke s útočníkom len 23-ročný brankár. Čo bolo príčinou smrti?

Prípravný futbalový zápas v Rusku skončil tragicky! 23-ročný brankár amatérskeho tímu Krasnaja Zvezda Alexander Šišmarev zomrel po zrážke s útočníkom kaliningradskej Baltiky. O incidente informuje ruský portál championat.com.

Prítomní zdravotníci poskytli zranenému brankárovi rýchlu a plnohodnotnú pomoc, no nestačilo to na jeho záchranu. O život Šišmareva hodinu bojovali aj privolaní záchranári, no ani ich úsilie neprinieslo želaný efekt.

„Predbežne, podľa lekára, ktorý poskytoval pomoc, mu zapadol jazyk a zadusil sa," citujú ruské médiá prezidenta Kaliningradskej oblastnej futbalovej federácie Alexandera Gvardisa.

K tragickej udalosti sa vyjadrila aj sestra zosnulého brankára Anna Šišmarevová.

„Bolo mi povedané, že dostal úder do oblasti hrudníka. Saša hral futbal od svojich dvanástich rokov. Pracoval na ministerstve pre mimoriadne situácie. Nedávno ho povýšili do hodnosti seržanta. Nemal manželku, ale boli s priateľkou Alinou štyri roky."