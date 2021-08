Djokovič chce zavŕšiť na US Open kalendárny Grand Slam: Šanca prekonať Federera s Nadalom

Srb Novak Djokovič sa môže na tohtoročnom US Open nezmazateľne zapísať do tenisovej histórie.

V prípade triumfu v New Yorku zavŕši kalendárny Grand Slam a získa rekordný 21. titul z podujatí veľkej štvorky. Vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje v jednej sezóne sa naposledy podarilo legendárnemu Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969.



Djokovič v tomto roku nenašiel premožiteľa na Australian Open, Roland Garros ani vo Wimbledone a v historických tabuľkách sa dotiahol na svojich veľkých rivalov Švajčiara Rogera Federera so Španielom Rafaelom Nadalom. "Uvedomujem si, že mám veľkú šancu dosiahnuť významný míľnik. Mám obrovskú motiváciu a urobím všetko pre to, aby som na US Open predviedol svoj najlepší tenis," uviedol líder svetového rebríčka ATP pre akreditované médiá.



"Nole" bol vo Flushing Meadows najväčší favorit aj vlani. V osemfinále proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi ho však diskvalifikovali za odpálenie loptičky do tváre čiarovej rozhodkyne. "Bolo to veľmi frustrujúce, dokázal som sa však otriasť. V tomto roku zatiaľ všetko do seba zapadá. Neveril som, že pred US Open budem mať šancu zavŕšiť kalendárny Grand Slam, vždy som však tvrdil, že v tenise mám tie najvyššie ciele," dodal Djokovič, ktorý v úvodnom kole v utorok nastúpi proti dánskemu kvalifikantovi Holgerovi Vitusovi Nödskovovi Runemu.



V New Yorku budú okrem Federera s Nadalom pre zranenia chýbať aj ďalší traja šampióni - obhajca titulu Rakúšan Dominic Thiem, Argentínčan Juan Martin del Potro i Švajčiar Stan Wawrinka. Najvážnejšími súpermi Djokoviča by mali byť Rus Daniil Medvedev, Grék Stefanos Tsitsipas a Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal Srba v semifinále olympijského turnaja v Tokiu.



Slovenský mužský tenis bude mať v singli dvojnásobné zastúpenie. Okrem Norberta Gombosa, ktorého na úvod čaká šestnásty nasadený Čiľan Cristian Garin, sa v hlavnej súťaži predstaví aj úspešný kvalifikant Alex Molčan. Člen Národného tenisového centra zažije grandslamovú premiéru, v pondelok si zmeria sily s ďalším kvalifikantom Cemom Ilkelom z Turecka (189. v rebríčku ATP). Pôjde o prvý vzájomný zápas.



"Postup do hlavnej súťaže na US Open je najkrajší pocit, aký som zatiaľ s tenisom zažil. Som neskutočne rád, že sa mi podarilo uspieť v kvalifikácii. Fyzicky to bol nesmierne náročný zápas, na kurte bolo hádam 50 stupňov a veľmi vlhko, takže to bolo naozaj vyčerpávajúce. V dôležitých momentoch som akoby chytil druhý dych a vybehal som také lopty, o ktorých som si myslel, že sa hádam ani vybehať nedajú. Za výbornú kondičnú prípravu vďačím Dávidovi Olaszovi, s ktorým odvádzame veľmi dobrú prácu. Po tenisovej stránke naplno makáme s trénerom Lacom Simonom. Myslím si, že to je na kurte aj vidieť. Hrám približne tak, ako si predstavujeme, že by som mal hrať," povedal Molčan pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu po triumfe nad Portugalcom Gastaom Eliasom v zápase, v ktorom odvrátil dva mečbaly.



V ženskej dvojhre bude nasadenou jednotkou Austrálčanka Ashleigh Bartyová, wimbledonská šampiónka si v prvom kole skríži rakety so skúsenou Ruskou Verou Zvonariovovou. Titul obhajuje Japonka Naomi Osaková, Japonka však mala v uplynulých mesiacoch psychické problémy a bojovala s depresiami. Na Roland Garros si vyslúžila pokutu za to, že odignorovala mediálne aktivity a neprišla na tlačovú konferenciu. Z turnaja napokon odstúpila. Pred necelými dvoma týždňami v Cincinnati sa prvýkrát od Roland Garros postavila pred médiá a opäť skončila v slzách po otázke na jej pomoc pre Haiti, ktoré postihlo zemetrasenie. Pred začiatkom podujatia sa navyše dostala počas videokonferencie do konfrontácie s jedným zo žurnalistov.



Na US Open budú chýbať bývalé svetové jednotky Američanky Serena a Venus Williamsové aj ich krajanka Sofia Keninová. Vlaňajšiu šampiónku Australian Open vyradil z hry pozitívny test na koronavírus. Ku kandidátkam na titul patria okrem Bartyovej Češky Karolína Plíšková s Barborou Krejčíkovou i Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová - olympijská víťazka vo dvojhre. Slovenky Anna Karolína Schmiedlová s Kristínou Kučovou majú v 1. kole prijateľný žreb. Schmiedlová sa stretne s držiteľkou voľnej karty Ashlyn Kruegerovou. Sedemnásťročnej Američanke patrí aktuálne v rebríčku WTA 647. miesto. Kučová ako "lucky loserka" bude čeliť ďalšej domácej hráčke Ann Liovej - 67. hráčke sveta. Pre Kučovú to bude druhá účasť v hlavnej súťaži na US Open. V roku 2016 vypadla hneď v úvodnom kole.