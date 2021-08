14. horskú etapu na Vuelte ovládol Romain Bardet: Na celkovom poradí sa však nič nemení

Víťazom 14. etapy 76. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa sa stal Francúz Romain Bardet z tímu DSN.

V horskej etape skončil druhý Španiel Jesus Herrada z Cofidisu, tretí bol Austrálčan Jay Vine z Alpecinu. Červený dres pre celkového lídra pretekov si udržal Nór Odd Christian Eiking z tímu Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.



Pelotón zamieril v sobotňajšej etape opäť do veľkých hôr. Celkovo museli cyklisti absolvovať takmer tritisícpäťsto výškových metrov, čím sa štrnásta etapa zaradila medzi najnáročnejšie previerky v itinerári 76. ročníka španielskej Grand Tour.



Od úvodu sa snažili pretekári o úniky. Vpredu sa neskôr vytvorila početná skupina, celkovo sa do úniku dostalo 18 cyklistov zo 16 tímov. Utečenci si vytvorili náskok viac ako desať minút na 70. kilometri a z úniku sa napokon zrodil aj víťaz etapy.



Bardet zaútočil na cieľovom kopci, keď svojich súperov nechal ďaleko za sebou. Eiking bránil líderskú pozíciu srdnato, a napokon stratil z náskoku len štyri sekundy. Druhé miesto v priebežnej klasifikácii naďalej okupuje Guillaume Martin, ale aj on dnes stratil zo svojho náskoku. Tretí zostal Slovinec Primož Roglič, ktorý naopak zopár sekúnd získal.



V nedeľňajšej pätnástej etape čakajú pretekárov opäť náročné kopce, trať z Navalmoralu Mata do Barraca meria 197 kilometrov.

výsledky 14. etapy (Don Benito - Pico Villuercas, 166 km):

1. Romain Bardet (Fr./Team DSM) 04:20:36 h, 2. Jesus Herrada (Šp./Cofidis), 3. Jay Vine (Aus./Alpecin-Fenix) obaja +44 s, 4. Tom Pidock (V.Brit/INEOS Grenadiers), +1:12 m, 5. Clément Champoussin (Fr./AG2R Citroën Team) +1:14, 6. Matthew Holmes (V. Brit./Lotto Soudal) +1:16, 7. Andrey Zeits (Kaz./Team BikeExchange) +1:19, 8. Kevin Geniets (Lux./Groupama-FDJ) +1:46, 9. Nicolas Prodhomme (Fr./AG2R Citroën Team) +2:04, 10. Jan Tratnik (Slov./Bahrain Victorious) +2:15



celkové poradie:

1. Odd Christian Eiking (Nór./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 55:03:17 h, 2. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) +54 s, 3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:36 min, 4. Enric Mas (Šp./Movistar) +2:11, 5. Miguel Angel Lopez (Kol./Movistar) +3:04, 6. Jack Haig (Aus./Bahrain Victorious) +3:35, 7. Bernal +4:21, 8. Adam Yates (V.Brit./Ineos Grenadiers) +4:49, 9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +4:59, 10. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +5:31