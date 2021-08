Skvelý deň pre Manchester City: Pred zápasom slávnostne odhalili sochy hráčov, potom nadelili Arsenalu mastný debakel

​​​​​​​Anglický futbalový šampión Manchester City v sobotu odhalil na štadióne Etihad sochy bývalým oporám Vincentovi Kompanymu a Davidovi Silvovi.

Silva získal s mužstvom tri tituly v PL, dve trofeje v FA Cupe a štyri v ligovom pohári. Za Citizens odohral 436 zápasov, v ktorých vsietil 77 gólov.Futbalisti Arsenalu Londýn prežívajú najhorší štart do sezóny vo svojej klubovej histórii.3. kola Premier League na ihrisku Manchestru City 0:5. Zverenci Mikela Artetu sú v tabuľke poslední so skóre 0:9.Arsenal inkasoval po prvý raz už v 7. minúte, keď sa po centri do šestnástky presadil hlavou Ilkay Gündogan., ktorý po nebezpečnom sklze videl červenú kartu. Do konca polčasu dal Gabriel Jesus tretí gól. Po prestávke zavŕšili hladký triumf domácich Rodri a opäť Torres.Góly: 7. Gündogan, 12 a 84. Torres, 43. Jesus, 53. Rodri, ČK: 36. Xhaka