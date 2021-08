Podľa denníka Marca povedal francúzsky futbalista svojmu agentovi Minovi Raiolovi o svojej túžbe prestúpiť do Realu Madrid.

Pogbov súčasný kontrakt s Manchestrom platí do 30. júna 2022 a hráč ho nemá v úmysle predĺžiť. Francúzsky reprezentant prišiel k "červeným diablom" v roku 2016 z Juventusu Turín.

Paul Pogba would be delighted to move to Real Madrid, according to AS 🤨 pic.twitter.com/wtAVfBWG7C