Volejbalistka Radosová odohrala 100. zápas za repre: Vypadnutie zatieniloradosť z jubilea!

Boli krok od postupu do osemfinále, ale napokon úsmev na tvárach vystriedali slzy sklamania.

Volejbalistky Slovenska prehrali kľúčový zápas na európskom šampionáte v chorvátskom Zadare proti Bielorusku 2:3, hoci viedli 2:0 na sety a mali aj tri mečbaly. Smútok neskrývala ani líderka Nikola Radosová (29), ktorá nastúpila na jubilejný 100. zápas v národnom drese!

Slovenky si postup do vysnívaného osemfinále skomplikovali hneď v úvode turnaja, keď prekvapujúco podľahli Maďarkám 1:3. V rozhodujúcom stretnutí proti Bielorusku mali všetko vo svojich rukách, viedli už 2:0 na sety a vo štvrtom dejstve mali aj tri mečbaly...

„Žiaľ, nezvládli sme to. Postup do osemfinále bol náš hlavný cieľ, ale nevyšlo nám to. Boli sme blízko k tomu, aby sme po víťazstve s Bieloruskom 3:1 skončili dokonca na tretej priečke, ale balíme kufre a ideme sklamané domov,“ povedala pre Nový Čas smečiarka Nikola Radosová.

Líderka nášho družstva mohla mať dvojnásobnú radosť v prípade postupu pretože proti Bielorusku nastúpila už na 100. zápas za Slovensko. „Vôbec som to pred stretnutím netušila, štatistiky som dlho nepozerala. Až po súboji mi môj dedko napísal, že gratuluje k 100. štartu. Škoda, že nebol postupový,“ reagovala Nikola, ktorá na líderku v počte štartov Alicu Sokolov-Székelyovústráca ešte 21 stretnutí. „Nie je to moja priorita, naháňať štatistiky, ale ak sa to podarí, tak ma to poteší,“ dodala.

Najviac štartov za SR

1. Sokolov-Székelyová 121

2. Biksadská 114

3. Pencová 111

4. Kohútová-Kleskeňová 101

5. RADOSOVÁ 100