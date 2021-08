Slovan už pozná konkurentov v pohárovej Európe: Na Tehelné pole prídu starí známi!

Málo atraktívna, no z hľadiska postupu priechodná partia! Futbalisti bratislavského Slovana sa v F-skupine novovytvorenej Európskej konferenčnej ligy stretnú s FC Kodaň, PAOK Solún a Lincolnom Red Imps.

Istanbulský žreb prihral belasým dvoch známych súperov. Cez grécky tím postúpili pred dvoma rokmi do skupiny Európskej ligy, s gibraltarským klubom mali do činenia nedávno v 3. predkole.

Priamo do osemfinále postúpia víťazi všetkých ôsmich skupín. Mužstvá z druhých miest zabojujú vo februárovej šestnásťfinálovej časti proti tímom z tretích priečok skupín EL.

Slovan prešiel v tomto ročníku Ligy majstrov cez Shamrock Rovers, ale nestačil na Young Boys Bern. Klesol do Európskej ligy, kde si poradil s Lincolnom, no Olympiakos Pireus ho poslal do Konferenčnej ligy.

„Dostali sme znovu PAOK, Lincoln tiež poznáme a FC Kodaň je dobrý súper. Nie je to najťažšia ani najľahšia skupina. Uvidíme, čo v nej uhráme. Myslím si, že Kodaň a Solún prilákajú fanúšikov na štadión. Divácky najatraktívnejšie však boli Tottenham, AS Rím alebo niektoré ďalšie. Žreb neovplyvníme, musíme s ním byť spokojní. Budeme bojovať a pokúsime sa postúpiť,“ reagoval tréner belasých Vladimír Weiss pre klubovú stránku.

V predkolách zarobil slovenský majster 750 000 eur a takmer 3 milióny za postup do základnej skupiny. V nej má možnosť zabojovať o ďalšie peniaze – pol milióna je za víťazstvo v zápase, nerozhodný výsledok sa cení na 166 000 eur.

Slovan mal vo štvrtok po dlhej dobe na tribúnach väčšiu divácku podporu. Odvetu proti Olympiakosu sledovalo na Tehelnom poli vyše 7 000 divákov. Je otázne, či na najbližšom domácom stretnutí budú môcť byť znova. Slovenský majster už neraz pykal za nešportové správanie fanúšikov. Aj teraz hádzali po hráčoch súpera plastové fľaše s vodou, poháre s pivom a urážali českého brankára Tomáša Vaclíka.

Výhodou Slovana je, že svojich súperov dobre pozná. Platí to však aj na­opak. „Proti Lincolnu budeme favoritom. Musíme to však dokázať na ihrisku. So Solúnom a Kodaňou to budú otvorené zápasy. Každý bude doma favoritom. Uvidíme, čo sa nám podarí uhrať u súpera,“ dodal Weiss.