Jaroslava Pencová po nevydarených ME ukončila kariéru: Neviem, čo budem bez volejbalu robiť

Slovenské volejbalistky sa v roku 2019 predstavili na kontinentálnom šampionáte na domácej pôde v Bratislave.

Po dramatickom boji s Bieloruskom otočili nepriaznivý stav z 0:2 na 3:2 a po prvý raz sa tešili z postupu zo skupiny. Vo štvrtok v Zadare stál proti nim po dvoch rokoch rovnaký súper a zverenky Marca Fenoglia ho potrebovali na postup do osemfinále zdolať. Scenár zápasu bol však tentokrát napísaný opačne.



Slovenky viedli po dvoch setoch 2:0 a mali všetko vo svojich rukách. Navyše sa neočakával výrazný odpor súpera, keďže Bielorusky mali takmer istý postup vo vrecku a ich tréner mohol variovať so zostavou. No dramatický tretí set ako keby všetko zlomil a aj ďalšie dva získal pre seba súper Sloveniek. Volejbalistky SR tak zopakovali výsledky z ME z rokov 2003, 2007 a 2009, zakaždým skončili už v základnej skupine. "Koľko driny bolesti a potu je za tým, to si nikto nevie predstaviť," povedala po zápas skúsená Jaroslava Pencová, ktorá nedokázala zadržať slzy. "Začali sme skvele, snažili sme sa myslieť pozitívne. Ale zacyklili sme sa, robili sme chyby, nedokázali sme ťahať bodovú šnúru. Neviem, či zohral úlohu stres, alebo emócie."



V Chorvátsku Slovenky nezačali dobre, v úvodnom zápase podľahli Maďarkám 1:3, potom prehrali 0:3 s Chorvátskom a 1:3 s Talianskom. Vo štvrtom zápase však dokázali zdolať Švajčiarsko 3:1 a na postup potrebovali zvíťaziť aj vo svojom poslednom zápase v skupine. "Celý turnaj bol hore-dolu. Hľadali sme sa, ale gradovalo to. S Bieloruskami rozhodli detaily," skonštatovala Pencová.



Reprezentantka, ktorá má na konte vyše 100 štartov v drese Slovenska, prežívala koniec na ME veľmi emotívne. Tridsaťjedenročná smečiarka totiž po zápase oznámila, že to bol pre ňu posledný zápas v kariére. "Pre mňa to je osemnásť rokov života. Ani neviem, čo budem bez volejbalu robiť, ale cítim, že už je čas," povedala päťnásobná volejbalistka roka (2013 až 1017).



Slzy nedokázala zadržať ani kapitánka Barbora Koseková. Nahrávačka SR po zápase uviedla, že na ME hrala s veľkým sebazaprením. "Veľmi som chcela pomôcť reprezentácii, mala som zranené koleno a bolelo ma. Snažila som sa však robiť čo sa dalo, ale nestačilo to. Veľmi sme chceli postúpiť, nemali sme najlepšiu formu, ale dali sme do toho všetko. Veľmi to bolí. Šampionát preto nemôžem hodnotiť pozitívne, ale mali by sme si z neho zobrať to najlepšie."