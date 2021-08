Slovan ako jediný zástupca vo futbalovej Európe spoznal svojich súperov: Je postup zo skupiny reálny?

Po losovaní skupín a ich účastníkov v Európskej lige nasledovalo v Istanbule losovanie aj pre najmladšiu súťaž na starom kontinente, Európsku konferenčnú ligu.

V nej ako jediný slovenský zástupca bude pôsobiť bratislavský Slovan, ktorý nezvládol kľúčové stretnutie proti Olympiakosu a z Európskej ligy tak spadol do konferenčnej, kde má však istú účasť v skupinovej časti.



Slovan losovali z tretieho koša, kde bol spolu s tímami ako Jablonec či Union Berlín.



Takto vyzerali koše pred losom Európskej konferenčnej ligy:

1. koš: AS Rím, Tottenham, Bazilej, Slavia Praha, Kodaň, Gent, AZ Alkmaar a LASK Linz

2. koš: Feyenoord, Karabach, Maccabi Tel Aviv, PAOK Solún, Rennes, Partizan Belehrad, CFR Cluj a Zorya Luhansk

3. koš: Union Berlín, CSKA Sofia, Vitesse, Slovan Bratislava, Jablonec, Alashkert, Flora a Kairat

4. koš: Lincoln Red Imps, Randers, Omonia, Anorthosis, HJK, Haifa, Bodo/Glimt a Mura



Žreb skupinovej fázy EKL 2021/2022:

A-skupina: LASK Linz, Maccabi Tel Aviv, Alaškert Jerevan, HJK Helsinki

B-skupina: KAA Gent, Partizan Belehrad, Flora Tallinn, Anorthosis Famagusta

C-skupina: AS Rím, Zorja Luhansk, CSKA Sofia, FK Bodö/Glimt

D-skupina: AZ Alkmaar, CFR Kluž, FK Jablonec, FC Randers

E-skupina: Slavia Praha, Feyenoord Rotterdam, Union Berlín, Maccabi Haifa

F-skupina: FC Kodaň, PAOK Solún, ŠK SLOVAN BRATISLAVA, Lincoln Red Imps

G-skupina: Tottenham Hotspur, Stade Rennes, Vitesse Arnhem, NŠ Mura

H-skupina: FC Bazilej, FK Karabach, Kajrat Almaty, Omonoia Nikózia



Kalendár EKL 2021/2022:

16. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

30. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

21. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

4. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

25. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

9. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

13. decembra: žreb 16-finále

17., 24. februára: 16-finále

25. februára: žreb osemfinále

10., 17. marca: osemfinále

18. marca: žreb štvrťfinále a semifinále

7., 14. apríla: štvrťfinále

28. apríla, 5. mája: semifinále

25. mája: finále (Tirana)