Lobotka si v Európskej lige zahrá proti Leicestru či Spartaku Moskva, Sparta Praha vyzve giganta z Francúzska

Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si v C-skupine Európskej ligy zahrajú proti Leicestru City, Spartaku Moskva a Legii Varšava.

Taliansky klub figuroval v piatkovom žrebe v Istanbule v prvom výkonnostnom koši. Sparta Praha, kde pôsobí až trojica Slovákov Dávid Hancko, Lukáš Štetina a Dominik Holec, si v A-skupine zmeria sily s Olympique Lyon, Glasgow Rangers a Bröndby Kodaň.



Belgický zástupca KRC Genk s Patrikom Hrošovským poputoval do "háčka", kde budú jeho protivníkmi Dinamo Záhreb, West Ham United a Rapid Viedeň. Ferencváros Budapešť, ktorého dres si oblieka Róbert Mak, vyžrebovali v tureckej metropole do G-skupiny spoločne s Bayerom Leverkusen, Celticom Glasgow a Betisom Sevilla.



Prvé kolo skupinovej fázy druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže sa odohrá vo štvrtok 16. septembra. Hlavná časť vyvrcholí 9. decembra, play off odštartuje šestnásťfinálovými duelmi vo februári a finále sa v španielskej Seville uskutoční 18. mája 2022.



Žreb skupinovej fázy EL 2021/2022:

A-skupina: Olympique Lyon, Glasgow Rangers, Sparta Praha, Bröndby Kodaň

B-skupina: AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad San Sebastian, Sturm Graz

C-skupina: SSC Neapol, Leicester City, Spartak Moskva, Legia Varšava

D-skupina: Olympiakos Pireus, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Istanbul, Royal Antverpy

E-skupina: Lazio Rím, Lokomotiv Moskva, Olympique Marseille, Galatasaray Istanbul

F-skupina: SC Braga, Crvena zvezda Belehrad, Ludogorec Razgrad, FC Midtjylland

G-skupina: Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Betis Sevilla, Ferencváros Budapešť

H-skupina: Dinamo Záhreb, KRC Genk, West Ham United, Rapid Viedeň



Kalendár EL 2021/2022:

16. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

30. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

21. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

4. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

25. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

9. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

13. decembra: žreb 16-finále

17., 24. februára 2022: 16-finále

25. februára: žreb osemfinále

10., 17. marca: osemfinále

18. marca: žreb štvrťfinále, semifinále

7., 14. apríla: štvrťfinále

28. apríla, 5. mája: semifinále

18. mája: finále (Sevilla)