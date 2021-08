Mládežnícky reprezentant Jakub Vinarčík prestúpil z FC Košice do Juventusu Turín: Aj u nás sa pracuje na vysokej úrovni!

Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant do 17 rokov Jakub Vinarčík prestúpil z FC Košice do Juventusu Turín v talianskej Serie A.

16-ročný brankár bol v júni pozvaný na skúšku do známeho veľkoklubu, kde v rámci ťažkej konkurencie rovesníkov na svojom poste presvedčil vedenie slávnej akadémie Juventusu. Po dohode klubov podpísal Vinarčík zmluvu s 36-násobným majstrom Talianska do roku 2024. Prestup medzi tímami sprostredkoval hráčov agent Dušan Vrťo. Skvelú správu pre košický a slovenský futbal komentoval prezident FC Košice Dušan Trnka:



„Prestup prebiehal veľmi hladko. Na jednej strane tu bola veľká profesionalita Juventusu Turín a taktiež na strane agenta Dušana Vrťa. Všetko bolo robené v prospech Kuba, aby bol spokojný, aby mohol pokračovať vo svojej kariére. Je obrovský talent a teraz je len na ňom, aby slovenská reprezentácia mala jedného dňa skvelého brankára a aby sme my mohli povedať, že vyšiel od nás. Je to obrovský úspech mládežníckeho futbalu, prvá veľká lastovička v našej koncepčnej práci. Veľká vďaka patrí všetkým mládežníckym trénerom.



Týmto sme ukázali verejnosti, že sa u nás pracuje na vysokej úrovni, pričom kvalita hráčov je zaujímavá aj pre svetové kluby. Vďaka aj našim maďarským partnerom, ktorí investujú do klubu FC Košice práve preto, lebo tu vidia obrovský potenciál,“ vyhlásil Dušan Trnka.