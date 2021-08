Ronaldo definitívne odchádza z Juventusu: Vyprázdnil si skrinku a rozlúčil sa so spoluhráčmi!

Agentúra AFP v piatok informovala, že Portugalčan si už vyprázdnil skrinku v šatni a rozlúčil sa so spoluhráčmi.

Nezúčastnil sa ani na tréningu pred víkendovým ligovým zápasom na ihrisku Empoli. Jeho absenciu potvrdil aj klub.



Ronaldo prišiel do Juventusu v roku 2018 a dosiaľ odohral celkovo 134 zápasov, v ktorých strelil 101 gólov. Pred začiatkom tohto ročníka sa špekulovalo o jeho návrate do Španielska, no samotný útočník to dementoval. Po príchode Lionela Messiho do Paríža St. Germain sa hovorilo aj o Ronaldovom angažovaní, to však francúzsky klub odmietol.