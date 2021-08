Jozef Metelka po senzačnom výkone na 4000 metrov: Čo stojí za jeho zlatým úspechom?

Slovenský paracyklista Jozef Metelka obhájil na PH2020 zlato zo stíhacích pretekov na 4000 m. V piatkovom finále zdolal Rumuna Carola-Eduarda Novaka, bronz získal Kolumbijčan Diego German Duenas.

Metelka postúpil do finále suverénnym spôsobom, keď v kvalifikácii vytvoril časom 4:22,772 nový svetový i paralympijský rekord. V súboji o zlato nedal Novakovi žiadnu šancu a napokon ho po 2250 metroch predstihol o kolo.



"Boli to dosť náročné preteky. Teda najmä tá príprava, tie uplynulé dva roky boli ťažké. Aj z hľadiska materiálneho a celého toho stresu okolo toho. Som však veľmi rád, že sa podaril obhájiť výsledok, pretože jedno zlato za osem rokov je pecka, ale dve, to už je fakt dobré. Je za tým však jeden a pol roku tvrdého tréningu. Robil som viacero športov, diverzifikoval som to, aby som zapájal všetky svaly, aj hlavu mal v pohode. Všetky športy, ktorým sa venujem nie sú o tom, že si robám čo chcem, ale všetko vedie k tomu hlavnému, aby som vedel podať takýto výkon," povedal Metelka pre Slovenský paralympijský výbor.



Pre 34-ročného Metelku to je druhá medaila v Tokiu, keď vo štvrtok vybojoval bronz na pevnom kilometri. Celkovo má na konte už päť paralympijských medailí, z toho tri najcennejšie.



výsledky:

1. Jozef METELKA (SR), 2. Carol-Eduard Novak (Rum.) o kolo, 3. Diego German Duenas (Col.) 4:35,607 min