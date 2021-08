Vladimír Weiss st. o Dávidovi Strelcovi: Proti Olympiakosu to bol jeho posledný zápas za Slovan!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v odvetnom zápase play off Európskej ligy s Olympiakosom Pireus 2:2 a nepostúpili do skupinovej fázy.

V prvom zápase zvíťazil Olympiakos na domácom ihrisku 3:0. Slovan si zahrá skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy, jej žreb je na programe v piatok o 13.30 v Istanbule.



hlasy po zápase:

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Nešťastne sme vstúpili do zápasu, chceli sme byť aktívni, zabrzdila nás červená karta, bola to nešťastná situácia. Ale chalanov som pochválil. Takto sa má hrať v pohároch, výkon sa mi páčil. Hráčom som povedal, aby hrali tak, aby mohli byť po zápase spokojní a myslím si, že aj môžu byť. Dávid Strelec odohral v Slovane posledný zápas, zajtra by mal odísť do Spezie. Namiesto neho by sme chceli Mráza."



Jaromír Zmrhal, hráč Slovana: "Dali sme do zápasu všetko, súhlasím s trénerom. S výsledkom i výkonom sme vzhľadom na priebeh zápasu spokojní, ukázali sme, že futbal vieme hrať."



Pedro Martins, tréner Olympiakosu: "Hrali sme presilovku a mali sme hrať chytrejšie. Ale my sme Slovanu dali priestor. Domáci hrali výborne a zaslúžene vyrovnali. Zápas sa potom dostal do takého štádia, do akého sa dostal. Ale cieľ sme splnili a s tým sme spokojní."