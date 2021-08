Slovan aj napriek bojovnému výkonu v Európskej lige končí: Belasí aj napriek tomu vo futbalovej Európe zotrvajú

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v odvetnom zápase play off Európskej ligy s Olympiakosom Pireus 2:2 a nepostúpili do skupinovej fázy.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Slovan si zahrá skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy, jej žreb je na programe v piatok o 13.30 v Istanbule.V odvete sa ako prví tešili z gólu Gréci, keď v 33. minúte Youssef El Arabi prekonal Chovana, to už hral Slovan bez vylúčeného Vernona De Marca.Po prestávke hostia pridali druhý gól po presnej strele Henryho Onyekurua, konečné slovo mal domáci Andre Green.Slovan začal veľmi aktívne. Hneď v úvode kopal dva rohové kopy, ale obrana Olympiakosu ich odvrátila. Veľkú šancu mal Slovan v 14. minúte. Po rýchlom protiútoku sa ocitol v úniku útočník Henty, ale jeho zakončenie skončilo na pravej žrdi Vaclíkovej brány.Od tohto momentu Gréci prebrali iniciatívu a boli častejšie pri lopte. V 33. minúte Valbuena skvele nacentroval na hlavu El Arabiho, hosťujúci útočník preskočil Božikova a poslal Grékov do vedenia - 0:1. "Belasí" sa po tomto góle nadýchli, boli odvážnejší smerom dopredu a v 42. minúte im vyšla gólová akcia. Zmrhal z ľavej strany poslal loptu na Hentyho a domáci útočník vyrovnal na 1:1. Slovan mal potom ešte jednu šancu, ale skóre sa už nezmenilo.V druhom polčase začal Pireus aktívnejšie a po deviatich minútach išiel opäť do vedenia. Po faule Kankavu hostia rýchlo rozohrali štandardku a Onyekuru poslal loptu popri žrdi do siete. Slovan kontroval nepresnou strelou Weissa, ale potom sa mu aj napriek oslabeniu opäť podarilo vyrovnať.Gréci držali loptu na kopačkách, Slovan nepúšťali do nebezpečných protiútokov. Naopak, v 80. minúte podnikli jeden hráči Olympiakosu, ale Lopes v koncovke zaváhal a Chovan jeho pokus vykryl.42. Henty, 62. Green – 33. Arabi, 54. Onyekuru. Rozhodovali: Aytekin - Dietz, Schaal (všetci Nem.), ŽK: Weiss - M. Camara, Vrousai, Bouchalakis, ČK: 26. De Marco (po hrubom faule), 7201 divákov.Chovan – Pauschek (85. Križan), Kašia, Božikov, De Marco – Kankava – Čavrič (67. De Kapms), Weiss (79. Strelec), Zmrhal, Green (85. Hrnčár) – Henty (79. Dražič)Vaclík – Lala, Sokratis, Cissé, Reabciuk – M´Villa (72. Kunde), M. Camara (37. Bouchalakis) – Valbuena (60. Lopes), A. Camara, Onyekuru (72. Hassan) – El Arabi (72. Vrousai)