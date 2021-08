Žilina v odvete proti Jabloncu veľa vody nenamútila: S Európou sa lúči s hrozivým skóre

Futbalisti MŠK Žilina sa neprebojovali do skupinovej fázy prvého ročníka Európskej konferenčnej ligy.

Futbalisti MŠK Žilina sa neprebojovali do skupinovej fázy prvého ročníka Európskej konferenčnej ligy. Vo štvrtkovej domácej odvete play off podľahli FK Jablonec 0:3, v úvodnom stretnutí na ihrisku českého súpera prehrali 1:5.



V drese Jablonca hral slovenský stredopoliar Jakub Považanec do 84. minúty, keď ho vystriedal Tomáš Hübschman. Žreb skupinovej fázy tretej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže sa uskutoční v piatok o 13.30 SELČ v Istanbule.



MŠK Žilina - FK Jablonec 0:3 (0:1)

Góly: 30. Pleštil, 86. Vaníček, 88. Čvančara. ŽK: Slebodník, Paur - Pleštil, Kratochvíl. Rozhodovali: Tohver - Koiv, Klaasen (všetci Est.), 3122 divákov.

Žilina: Belko - Anang, Minárik, Kiwior, Sluka (75. Kaprálik) - Slebodník, Gono, Bičachčjan (75. Myslovič) - Rusnák (83. Goljan), Jibril (83. Jambor), Ďuriš (57. Paur)

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Kratochvíl (84. Martinec), Považanec (84. Hübschman), Houška - Pleštil (73. Vaníček), Pilař (84. Malínský) - Doležal (50. Čvančara)

/prvý zápas 1:5, Jablonec postúpil do skupinovej fázy/



Na žilinskom umelom trávniku sa od úvodného výkopu hral dynamický futbal. Domácim velil útočiť výsledok prvého merania síl, z ktorého si priviezli štvorgólové manko. Po vyše 10 minútach hry sa individuálne uvoľnil Ďuriš, jeho strelu vyrazil Hanuš. Potom mal v šestnástke priestor Bičachčjan, ale preváhal ideálny čas na zakončenie. Žilinčanov tieto momenty nabudili, strela Bičachčjana spoza pokutového územia tesne minula priestor troch žrdí. Jibril vysunul do samostatného úniku Rusnáka, no ten si zoči-voči Hanušovi posunul loptu príliš ďaleko a hosťujúci brankár jeho šancu zlikvidoval. Na opačnom konci hrozil Jablonec rýchlymi protiútokmi, po jednom z nich chytil Belko pokus Pleštila. Po dobrej práci Minárika a domácej kombinácii sa strelecká príležitosť naskytla Bičachčjanovi, hostia jeho strelu zblokovali na roh. Žilina svoje možnosti nevyužila, Jablonec ich mal menej, v 30. minúte však otvoril skóre. Pleštil dostal na úrovni bieleho bodu prihrávku skraja i priveľa miesta, otočil sa okolo Ananga a prekonal Belka. V snahe o skoré vyrovnanie prekombinovali svoju akciu Slebodník s Rusnákom, druhý menovaný zvolil namiesto zakončenia spätnú prihrávku a obrana hostí sa už stihla sformovať.



Postup bol už dlhšie v rovine utópie, ale domáci chceli po zmene strán zabojovať aspoň o priaznivejší výsledok. Jibril dostal prihrávku do šestnástky, kde nedokázal pohotovo zakončiť a defenzíva súpera ho zablokovala. Hanuša následne neohrozili ani dva centre a naďalej si držal čisté konto. V 59. minúte mohol Jablonec zdvojnásobiť svoje vedenie, v šanci sa objavil Čvančara, Belko zneškodnil jeho strelu z bezprostrednej blízkosti. Aj nasledujúci mikrosúboj vyznel v prospech žilinského brankára po tom, ako Čvančara unikol po strate lopty domácich. Tým sa ani v závere riadneho hracieho času nepodarilo skórovať a namiesto toho na konci inkasovali ďalšie dva góly, ktoré ešte zvýraznili ich prehru. V rozpätí 86. a 88. minúty sa presadili striedajúci hráči Vaníček a Čvančara.