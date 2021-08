Takto budú vyzerať skupiny Ligy majstrov: Škriniar si zahrá proti rekordnému Realu Madrid

Obhajca titulu Chelsea Londýn sa v základnej H-skupine futbalovej Ligy majstrov stretne s Juventusom Turín, Zenitom Petrohrad a Malmö FF.

Obhajca titulu Chelsea Londýn sa v základnej H-skupine futbalovej Ligy majstrov stretne s Juventusom Turín, Zenitom Petrohrad a Malmö FF. Reprezentačný stopér Milan Škriniar bude v ročníku 2021/2022 jediným slovenským futbalistom so šancou zahrať si v hlavnej fáze. Jeho klub Inter Miláno si v D-skupine zmeria sily s rekordným 13-násobným európskym šampiónom Realom Madrid, Šachtarom Doneck a Šeriffom Tiraspoľ. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Istanbule.



Žrebovalo sa zo štyroch výkonnostných košov. Chelsea bola ako obhajca trofeje v prvom spoločne s úradujúcim víťazom Európskej ligy UEFA Villarrealom CF a šiestimi majstrami krajín najlepšie postavených v rebríčku Európskej futbalovej únie (UEFA) v zložení Atletico Madrid, Manchester City, Inter Miláno, Bayern Mníchov, LOSC Lille, Sporting Lisabon.



Od druhého koša boli mužstvá zastúpené podľa klubového koeficientu za uplynulých päť rokov. V druhom koši sa tak ocitli veľkokluby Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turín či Paríž SG. Jediným nováčikom v hlavnej fáze je Šeriff Tiraspoľ. Moldavský šampión na ceste medzi elitu vyradil postupne až štyroch súperov - Teutu Durres, Alaškert, Crvenu Zvezdu Belehrad a Dinamo Záhreb.



Skupinová fáza prinesie viaceré konfrontácie gigantov. V "áčku" proti sebe nastúpia finalisti uplynulých dvoch edícií Manchester City a Paríž SG. V E-skupine na seba narazia šesťnásobný víťaz európskeho pohára číslo jeden Bayern Mníchov a FC Barcelona, ktorý získal o titul menej ako nemecký veľkoklub. V B-skupine uvidia fanúšikovia šlágre medzi Atleticom Madrid, FC Liverpool a AC Miláno. Taliansky tím vyhral EPM, resp. LM celkovo sedemkrát, naposledy však ešte v roku 2007.



Priamu účasť v hlavnej fáze LM malo 26 klubov, šesť sa do nej dostalo z kvalifikácie (štyria z majstrovskej vetvy, dvaja z nemajstrovskej). Žreb rozdelil kluby do ôsmich štvorčlenných skupín, v ktorých sa stretne každý s každým systémom doma-vonku. Do jarného osemfinále postúpia prví dvaja. Pri žrebe platilo pravidlo, že v jednej skupine sa nemohli stretnúť kluby z jednej krajiny. Rovnako tak nemohli na seba naraziť kluby z Ruska a Ukrajiny. Presný program skupinovej fázy zverejní UEFA najneskôr v sobotu dopoludnia.



Tento ročník je už 67. v elitnej európskej súťaži, resp. 30., odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov. Prvé kolo skupinovej fázy je na programe 14./15. septembra. Finále sa bude hrať v sobotu 28. mája 2021 na štadióne Krestovskij v Petrohrade.



žreb skupinovej fázy LM 2021/2022:

A-skupina: Manchester City, Paríž SG, RB Lipsko, Club Bruggy

B-skupina: Atletico Madrid, FC Liverpool, FC Porto, AC Miláno

C-skupina: Sporting Lisabon, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul

D-skupina: Inter Miláno, Real Madrid, Šachtar Doneck, Šeriff Tiraspoľ

E-skupina: Bayern Mníchov, FC Barcelona, Benfica Lisabon, Dynamo Kyjev

F-skupina: Villarreal CF, Manchester United, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern

G-skupina: LOSC Lille, FC Sevilla, RB Salzburg, VfL Wolfsburg

H-skupina: Chelsea Londýn, Juventus Turín, Zenit Petrohrad, Malmö FF



nasadenie:

1. kôš: Chelsea Londýn, Villarreal CF, Atletico Madrid, Manchester City, Inter Miláno, Bayern Mníchov, LOSC Lille, Sporting Lisabon

2. kôš: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turín, Manchester United, Paríž SG, FC Liverpool, FC Sevilla, Borussia Dortmund

3. kôš: FC Porto, Ajax Amsterdam, Šachtar Doneck, RB Lipsko, RB Salzburg, Benfica Lisabon, Atalanta Bergamo, Zenit Petrohrad

4. kôš: Besiktas Istanbul, Dynamo Kyjev, Club Bruggy, Young Boys Bern, AC Miláno, Malmö FF, VfL Wolfsburg, Šeriff Tiraspoľ



Kalendár LM 2021/2022:

14./15. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

28./29. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

19./20. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

2./3. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

23./24. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

7./8. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

13. decembra: žreb osemfinále

15., 16./22., 23. februára 2022: prvé zápasy osemfinále

8., 9./15., 16. februára: odvety osemfinále

18. marca: žreb štvrťfinále, semifinále

5./6. apríla: prvé zápasy štvrťfinále

12./13. apríla: odvety štvrťfinále

26./27. apríla: prvé zápasy semifinále

3./4. mája: odvety semifinále

28. mája: finále (Petrohrad)