Peter Sagan potvrdil účasť na majstrovstvách Európy: Ako je na tom jeho rekonvalescencia?

Slovenský cyklista Peter Sagan sa predstaví na majstrovstvách Európy, ktoré sa uskutočnia v talianskom Trentine (8.-12. septembra).

Tridsaťjedenročný pretekár vyhral premiérové hromadné preteky mužov elite na európskom šampionáte v roku 2016 vo francúzskom Plumelecu. Na ME sa naposledy predstavil v roku 2018.



Trojnásobný majster sveta si zranil koleno počas 3. etapy na tohtoročnej Tour de France, z pretekov odstúpil pred 12. etapou a odvtedy nesúťažil. Následne podstúpil operáciu a vynechal aj olympijské hry v Tokiu. Do pelotónu sa vráti práve v Trentine. Preteky s hromadným štartom merajú 179 km a profil by mohol Saganovi vyhovovať. "Moja rekonvalescencia je na správnej ceste. Intenzívne trénujem, aby som sa vrátil do čo najlepšej formy. V pretekoch, ako sú ME, je veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť dianie. Preto je nemožné predpovedať, ako to dopadne. Jediné, čím som si istý, že do toho dám maximum," citovala ho oficiálna stránka organizátorov.



Na šampionáte sa okrem Sagan zúčastnia aj ďalšie veľké mená napríklad Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Filippo Ganna či Kasper Asgreen. "Majstrovstvá Európy od roku 2016 bez pochýb výrazne vyrástli. Neviem, ako veľmi k tomu prispelo moje víťazstvo, ale som rád, že som prispel mojou troškou. Tohtoročná edícia bude mať výbornú účasť, ktorá zaručí vzrušujúce preteky," dodal Sagan.