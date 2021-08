Krásne gesto Juliana Nagelsmanna po zápase s piatoligistom: Trénerovi domácich sa dostalo vysokej školy futbalu

Bayern Mníchov čelil v druhom kole nemeckého Pokal cupu piatoligovému Bremeru. Ide o klub, ktorý sídli v rovnakom meste ako Werder Brémy.

Bayern naplnil úlohu favorita do poslednej bodky, keď domácim nastrieľal 12 gólov a zvíťazil tak 0:12. Pre Bavorov ide o druhé najvyššie víťazstvo v histórii klubu.



Krása pohárov spočíva práve v momentoch, kedy sa stretáva Dávid s Goliášom. Pre klub, ktorý hostí giganta je takýto zápas doslova sviatkom a častokrát nejde ani tak o výsledok ako o zážitok.



Podobný zážitok bude mať do konca života aj tréner Bremeru Benjamin Eta. "Julian Nagelsmann (tréner Bayernu Mníchov pozn. red.) za mnou po zápase prišiel a odpoveda mi na všetko, čo som chcel. Opýtal som sa ho, ako sa pripravoval na zápas. Čakal som, že povie niečo ako "To je jedno, aj tak vyhráme," ale on si naozaj naštudoval náš herný systém," rozhovoril sa Eta.



Nagelsmann však zápas naozaj nepodcenil a hoci šlo o jasný zápas, kritickým pohľadom rozhodne nešetril. Preto sa na polčas rozhodol urobiť zmeny. "Ďalej sa ma opýtal, aké máme v klube ciele, bolo to veľmi sympatické," pokračoval Eta. "Neskôr ma pozval na zápas Bayernu. Povedal mi, že po korone by sme si to všetko vyriešiť a stretnúť sa. Dodal, že sa so mnou spojí. Nemyslím si, že by to urobil každý tréner z Bundesligy. Krajší darček som si nemohol ani len priať, je to niečo úžasné," uzavrel kormidelník piatoligistu.